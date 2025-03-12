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國合會助貝里斯開創香草產業 勉小農婦女經濟自主

2025/3/12 20:40（3/12 20:51 更新）
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駐貝里斯技術團開設「小農香草種植培訓班」，當地小農、婦女參與培植香草，已有30名學員完成培訓。（國合會提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年3月12日
駐貝里斯技術團開設「小農香草種植培訓班」，當地小農、婦女參與培植香草，已有30名學員完成培訓。（國合會提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年3月12日
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（中央社記者楊堯茹台北12日電）國合會今天表示，駐貝里斯技術團開班教種香草，30名小農及婦女日前順利結訓，當地官員期勉提升經濟自主；國合會副秘書長謝佩芬則說，香草在貝里斯尚未發展商業化生產，將持續協助當地產業發展。

國合會今天發布新聞稿指出，駐貝里斯技術團於6日舉辦「小農香草種植培訓班」結訓典禮，本次培訓為國合會「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」的重要一環，共有30名學員順利結訓，涵蓋加勒比海農業研究與發展機構（CARDI）人員、農業專業高中師生及社區婦女。

國合會指出，課程結束後，每位婦女學員皆獲贈10株香草苗在自家後院實踐所學，開啟小規模生產。來自機構及學校的代表則將帶回香草苗，分別於所屬農場栽種，與兩座區域育苗中心共同發揮示範推廣的作用。

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駐貝里斯大使徐儷文說，對台灣在貝國香草產業發展初期即提供實質協助感到欣慰。

國合會副秘書長謝佩芬表示，香草是昂貴的香料，在食品、化妝品與工業領域需求旺盛，市場前景廣闊，貝里斯具備理想生長環境，卻尚未發展商業化生產，樂見技術團發掘這項契機，未來將持續協助貝里斯投入香草產業發展。（編輯：林興盟）1140312

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