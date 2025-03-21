行政院聘日本前自衛隊幕僚長任顧問 林芳正不予置評

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）曾任日本自衛隊制服組最高領導人統合幕僚長的岩崎茂獲行政院聘為政務顧問，日媒報導稱此情況罕見。日本政府發言人、官房長官林芳正今天在例行記者會表示，「政府沒立場評論對已卸任公職者的私人活動」。

日本自衛隊前統合幕僚長（相當於前參謀總長）岩崎茂獲行政院聘為政務顧問。日本自衛隊統合幕僚長相當於國軍的參謀總長職務，岩崎茂於2012年至2014年擔任日本自衛隊統合幕僚長。

日本產經新聞解讀，這是為了因應來自中國的軍事壓力，賴政府希望加強與日本在安全保障上的溝通與合作。

產經進一步指出，日本向台灣聯絡窗口「日本台灣交流協會」台北事務所派遣退役自衛官進駐，因擔心中國反彈，至今並未派現役自衛隊人員。

日本朝日新聞則指出，應對中國日益增強的軍力是台日所面臨的共同問題，但由於日台沒邦交，防務合作存有障礙。台灣似乎期待透過岩崎加強與日本在安全領域的關係。

林芳正今天在例行記者會上被問及「岩崎被台灣行政院聘為政務顧問一事可能導致中國反彈」時回應表示，「政府沒立場評論已卸任公職的私人的行動」。

林芳正強調，「我國對台灣的基本立場基於1972年日中共同（聯合）聲明，日台之間維持非官方的務實關係，此立場完全沒變」。

林芳正在上午的例行記者會上被問及有報導指去年5月卸下總統職務的蔡英文原本計畫去年7月訪日致意日本前首相安倍晉三的「三回忌」，但因當時日本岸田政府試圖與中國改善關係，希望中國解除對日本水產品的進口禁令，未同意蔡英文訪日。

林芳正先是回應說：「報導非屬實，並無拒絕（蔡英文訪日）一事」。他強調，「我國對台灣的基本立場是基於1972年日中共同聲明，日台之間維持非官方的務實關係」。

下午的例行記者會，有媒體問，「上午發言人說並無拒絕蔡氏原擬去年7月訪日致意安倍晉三的『三回忌』一事，如果是安倍晉三的『七回忌』、『十三回忌』，政府是否會拒絕」。

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林芳正表示，「距離『七回忌』稍遠，不回應假設性的提問」。

他重申，「我國對台灣的基本立場是基於1972年日中共同聲明，日台之間維持非官方的務實關係」。他還說，對於個別的、具體的情況，會做出適當的應對。（編輯：陳正健）1140321