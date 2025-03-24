罷免連署出現偽造 綠促查明藍控政治鬥爭

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北24日電）民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎今天召開記者會說，各地選委會公務員在法律上負有告發及查明義務；呼籲藍營各縣市選委會針對死亡連署、大規模無效連署情事，嚴查是否造假，並將結果向社會大眾公布。

對此，國民黨發言人楊智伃說，中選會日前公布最新罷免連署資料，明確顯示偽造連署案件最多的前5名，全數來自針對藍營立委的罷免團體，違法情節明確。

她指出，台南地檢署對國民黨台南市黨部採取突襲式搜索，以最高規格辦案，顯然是政治追殺無疑。從「賴17條」準戒嚴、全黨動員政治罷免，到如今透過司法機關鎮壓在野勢力，民進黨正不斷撕裂台灣民主法治，暴露其獨裁本質。這場政治鬥爭不是針對個別立委，而是針對所有台灣人民的基本權利，民眾絕不能坐視不管。

民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎今天召開「國民黨大搞幽靈連署！藍營縣市選委會別護航！」記者會，黃帝穎表示，罷免連署不論第一階段、第二階段，若發現連署人口高死亡比例時，各地選委會依照刑事訴訟法規定，有告發義務，各地選委公務員更有查明義務。

吳崢強調，國民黨執政縣市選委會，一定要善盡主管機關行政義務，包括第一階段補件連署，也應嚴格查核。全台灣由國民黨發起的罷免行動中，抄連署書、抄名冊情況非常嚴重，死亡連署甚至高達驚人的1748人，如此系統性、大規模的死亡連署，唯一可能就是抄名冊。

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吳崢說，當國民黨台南市黨部遭搜索，主委謝龍介竟宣稱只是少數個案，依中選會公布結果，罷免立委林俊憲的死亡連署107人，罷免立委王定宇的死亡連署99人，根本不是少數個案，而是大規模違法。

吳崢說，國民黨台南市連署出現重大違法情事，國民黨主席朱立倫不敢出面回應社會質疑；國民黨企圖轉移焦點，今日發動向罷免藍委的公民團體提告，但台灣人民看得很清楚，罷免藍委的公民團體，風吹日曬在街頭辛苦搜集連署書，罷藍委合格率普遍高達95%，反觀國民黨發起的罷免綠委，動輒3、4成的「不合格率」，國民黨簡直貽笑大方。（編輯：翟思嘉）1140324