借「三太子」神偶跳台客舞 帛琉學生體驗台灣文化

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（中央社記者楊堯茹台北25日電）國合會駐帛琉技術團日前於文化週活動，協助帛琉中學展示台灣文化，學生們向駐帛琉大使館借「三太子」神偶、跳台客舞，還搭配「Team Taiwan」音樂，國合會副秘書長謝佩芬肯定，有助於讓台灣文化在友邦學子心中深耕發芽。

國合會下午發布新聞稿指出，友邦帛琉教育部年度「文化週」登場，駐帛琉技術團華語教師黃絹智協助帛琉中學於17日至19日規劃辦理「文化意識週」兼「文化競賽週」活動，學生依照不同年級分成4大團隊，展示台灣、美國、日本和菲律賓等國文化，學生們舉持國旗、圖文道具、口頭解說、傳統服裝、國族美食、歌舞表演以及趣味遊戲等。

國合會說明，其中，高年級由學生會長Delanie Kumerang Termeteet領軍組成「台灣隊」，為了在競賽中脫穎而出，還特地前往駐帛琉大使館「討救兵」，不但借得「電音三太子」神偶加持，還在大使館上了一堂寶貴的「哪吒神話課」。

黃絹智談及，本次活動特別感謝駐帛琉大使館的協助，尤其是駐帛琉大使黎倩儀向學生說明「三太子」的由來，還有駐帛琉大使館秘書羅浩瑋和高鉦翔帶領學生學習「電音三太子」舞步和別出心裁的「台客舞步」。

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國合會表示，在大使館內，Delanie Kumerang Termeteet將重量超過8公斤的「太子神服」穿戴上身，高年級團隊對台灣文化如數家珍，在「Team Taiwan」的歌舞聲中，精采呈現台灣文化的魅力。

國合會副秘書長謝佩芬提到，國合會自103年起開辦「友邦及友好國家專業華語教師派遣案」，讓各國認識台灣的文化，並發揚正體中文的影響力。這次活動讓學生跳脫課程框架，深刻探索台灣多元文化，有助於讓台灣文化在友邦學子心中深耕發芽。（編輯：張若瑤）1140325