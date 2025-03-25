加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

借「三太子」神偶跳台客舞 帛琉學生體驗台灣文化

2025/3/25 17:47（3/25 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐帛琉技術團協助帛琉中學於17日至19日規劃辦理「文化意識週」兼「文化競賽週」活動，負責展示台灣文化的學生團隊的遊行前導車有請電音三太子坐鎮「庇佑」。（國合會提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年3月25日
駐帛琉技術團協助帛琉中學於17日至19日規劃辦理「文化意識週」兼「文化競賽週」活動，負責展示台灣文化的學生團隊的遊行前導車有請電音三太子坐鎮「庇佑」。（國合會提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北25日電）國合會駐帛琉技術團日前於文化週活動，協助帛琉中學展示台灣文化，學生們向駐帛琉大使館借「三太子」神偶、跳台客舞，還搭配「Team Taiwan」音樂，國合會副秘書長謝佩芬肯定，有助於讓台灣文化在友邦學子心中深耕發芽。

國合會下午發布新聞稿指出，友邦帛琉教育部年度「文化週」登場，駐帛琉技術團華語教師黃絹智協助帛琉中學於17日至19日規劃辦理「文化意識週」兼「文化競賽週」活動，學生依照不同年級分成4大團隊，展示台灣、美國、日本和菲律賓等國文化，學生們舉持國旗、圖文道具、口頭解說、傳統服裝、國族美食、歌舞表演以及趣味遊戲等。

國合會說明，其中，高年級由學生會長Delanie Kumerang Termeteet領軍組成「台灣隊」，為了在競賽中脫穎而出，還特地前往駐帛琉大使館「討救兵」，不但借得「電音三太子」神偶加持，還在大使館上了一堂寶貴的「哪吒神話課」。

黃絹智談及，本次活動特別感謝駐帛琉大使館的協助，尤其是駐帛琉大使黎倩儀向學生說明「三太子」的由來，還有駐帛琉大使館秘書羅浩瑋和高鉦翔帶領學生學習「電音三太子」舞步和別出心裁的「台客舞步」。

google news透過 Google News追蹤中央社

國合會表示，在大使館內，Delanie Kumerang Termeteet將重量超過8公斤的「太子神服」穿戴上身，高年級團隊對台灣文化如數家珍，在「Team Taiwan」的歌舞聲中，精采呈現台灣文化的魅力。

國合會副秘書長謝佩芬提到，國合會自103年起開辦「友邦及友好國家專業華語教師派遣案」，讓各國認識台灣的文化，並發揚正體中文的影響力。這次活動讓學生跳脫課程框架，深刻探索台灣多元文化，有助於讓台灣文化在友邦學子心中深耕發芽。（編輯：張若瑤）1140325

#台灣隊
#國合會
#教育部
#謝佩芬
#哪吒
駐帛琉技術團協助帛琉中學於17日至19日規劃辦理「文化意識週」兼「文化競賽週」活動，駐帛琉大使黎倩儀（左）以及大使館秘書高鉦翔（右1）、羅浩瑋（右2）跟帛琉中學學生介紹電音三太子。（國合會提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年3月25日
駐帛琉技術團協助帛琉中學於17日至19日規劃辦理「文化意識週」兼「文化競賽週」活動，駐帛琉大使黎倩儀（左）以及大使館秘書高鉦翔（右1）、羅浩瑋（右2）跟帛琉中學學生介紹電音三太子。（國合會提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年3月25日
謝佩芬
國合會助貝里斯開創香草產業 勉小農婦女經濟自主國合會助斐濟健康中心建置電子化系統 免再手抄病歷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：