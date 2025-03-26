加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

兒少性侵案台東社會處長被判降級 監委研議是否上訴

2025/3/26 21:26（3/26 21:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣社會處長陳淑蘭因某兒少機構性侵案處置未善盡主管職責，遭監察院彈劾，懲戒法院判陳淑蘭降2級改敘。監委說，對判決表示尊重。圖為監察院。（中央社檔案照片）
台東縣社會處長陳淑蘭因某兒少機構性侵案處置未善盡主管職責，遭監察院彈劾，懲戒法院判陳淑蘭降2級改敘。監委說，對判決表示尊重。圖為監察院。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北26日電）台東縣社會處長陳淑蘭因某兒少機構性侵案處置未善盡主管職責，遭監察院彈劾，懲戒法院判陳淑蘭降2級改敘。監委說，對判決表示尊重，將研議有無上訴必要，也再次呼籲台東縣府應確實依法落實管理轄內兒少安置機構。

監委先前調查，台東縣某兒少安置機構發生性侵事件，遭糾正沒改善，還讓不當對待兒少的工作人員續留機構服務，之後發生更嚴重強制猥褻院生事件，台東縣社會處長陳淑蘭未善盡主管權責，因此通過彈劾，移送懲戒法院。

當初負責調查的監察委員葉大華、紀惠容今天透過新聞稿表示，懲戒法院3月11日宣判，陳淑蘭降2級改敘，併罰款30萬元。

監委說，性侵事件發生於民國109年9月間，台東縣政府介入機構清查訪視，評估受暴樣態分別為性猥褻1名、不當對待3名、性騷擾併不當對待1名，並在數次審認會議中，做出不符會議意旨決議，讓不當對待兒少的機構工作人員續留在機構服務。

監委說，懲戒法院判決並指出，陳淑蘭未能切實依據法令執行職務，未善盡監督機構改善管教方式，導致機構持續發生工作人員不當管教及性平事件，損及安置兒少權益，足證陳淑蘭不但裁量怠惰，且袒護包庇機構。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

監委表示，懲戒法院判決也指出，陳淑蘭於110年5月7日核定裁罰機構12萬元、並令其6個月內限期改善後，本應善盡監督權責，但自社會處111年1月3日核定機構改善計劃後，僅做3次例行查核，也未照會議結論或核定計畫所稱將加強密集輔導及不定期抽查訪視等。

監委指出，陳淑蘭在知道性侵事件後，卻告知無關第三人，違反兒童及少年福利與權益保障法第66條規定，懲戒法院也給予懲戒。（編輯：林興盟）1140326

#台東縣
#陳淑蘭
#監委
#懲戒法院
陳淑蘭
台東縣府設職場保母托育空間 帶頭鼓勵企業跟進門諾基金會觸角深入台東 設立永久據點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：