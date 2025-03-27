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藍委籲貨車升降尾門 需同時裝警示燈及車尾旗

2025/3/27 11:31（3/27 14:31 更新）
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國民黨立委羅廷瑋（右）、林沛祥（左）27日在立法院舉行記者會，呼籲政府應要求貨車升降尾門須同時安裝警示燈及車尾旗，缺一不可，提升台灣用路環境安全。中央社記者王飛華攝 114年3月27日
國民黨立委羅廷瑋（右）、林沛祥（左）27日在立法院舉行記者會，呼籲政府應要求貨車升降尾門須同時安裝警示燈及車尾旗，缺一不可，提升台灣用路環境安全。中央社記者王飛華攝 114年3月27日
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）由於物流運輸貨車的升降尾門安全規範不足，致使意外頻傳，國民黨立委羅廷瑋、林沛祥今天呼籲政府，應要求升降尾門必需同時安裝警示燈及車尾旗，兩者缺一不可，並建議配置升降尾門的車輛，最遲應在民國115年6月1日前全數納管。

羅廷瑋、林沛祥今天上午在立法院召開記者會，羅廷瑋指出，由於街道商店林立，商家需要頻繁裝卸貨物，滿足日常經營需求，加上網路購物和宅配服務的興起，增加都會區的貨物配送量，即使是純住宅區也可能面臨頻繁的貨物送達，這些車輛普遍配備的升降尾門，卻也潛藏著安全隱憂。

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羅廷瑋說明，現階段台灣對於貨車升降尾門的安全措施，缺乏完整法規和執行規範。交通部雖委託車安中心召開會議討論相關安全措施，建議在貨車上安裝警示燈和車尾旗，但最新一次的會議議程卻只剩討論警示燈，去除車尾旗，引發各界對於安全措施的質疑，安全應為最高標準，希望不要只做半套。

除了要求升降尾門必需同時安裝警示燈及車尾旗外，林沛祥也呼籲交通部，在研議法規時，在產品面向及安裝位置上，應參考先進國家法規，盡速訂出標準，確保產品有經過防水、防塵、耐重壓、亮度測試等合格標準測驗，並建議所有車輛應在115年6月1日前納入安全裝置，提升台灣用路環境安全。（編輯：張若瑤、蘇志宗）1140327

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