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首頁 / 政治

美將宣布關稅措施 政院：無論高低稅率皆有因應方案

2025/4/2 18:19
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（中央社記者賴于榛台北2日電）美國預定在美國時間2日宣布關稅措施，政院人士今天表示，外界常指台灣輸美產品稅率範圍可能落在最低10%，或是提高28個百分點的估算，政府目前都有因應方案，盼降低農工產業衝擊。

為減少貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低國債，美國總統川普（Donald Trump）將4月2日定為美國「解放日」（LiberationDay），將宣布對全球輸美貨品徵收關稅。

各界關注美國最新關稅政策對台衝擊為何，政院人士今天指出，川普上任後將美國優先貿易與優先投資列為重要政策，藉由3個要求檢討各國對美的貿易逆差，也可以說美國推出對等關稅政策主要關鍵重點是「公平」與「互惠」，而課稅變成川普解決貿易逆差的重要觀點，能最直接解決貿易逆差、吸引各國投資，或是進行協商談判。

所謂貿易面向的3個要求，政院人士說，第一，處理跟美國有貿易逆差的國家，檢視其對美國不公平的貿易行為；第二，要求檢視美中第一階段貿易協定；第三，美國要維持國家安全經濟安全，因此針對鋼鋁、木材等，運用貿易擴張法第232條款展開調查。

至於投資部分，政院人士指出，川普指示優先投資政策，就是希望各國投資美國，促進美國的經濟成長、再工業化以及科技第一，同時限制非市場經濟國家投資美國的關鍵基礎建設醫療農業能源，也限制美國民眾投資這些國家，訂定嚴格的投資審查條例。

政院人士指出，過去一個月各界都在猜測川普的關稅算盤，究竟是個別國家不同稅率、個別產業不同稅率，或是對每個國家有特定稅率等，但美國消息管控緊密度強，因此政府對於各種情境都會盤點，外界常說台灣輸美產品稅率10%或是提高28個百分點的估算，目前政府都有演練也有因應方案，期盼能降低對台灣農工產業的衝擊。

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政院人士也分析，為避免遭業者抗議，美國關稅作為似乎都有法律依據，像是最近對加拿大、墨西哥加徵關稅，是以芬太尼相關產品危害美國民眾為由，依據國際緊急經濟權力法所提出；另外也可能動用所謂的「301條款」，對貿易夥伴展開調查。

這名人士強調，美國確切劇本明天才會公布，對於因應方案協助措施等，政府希望劇本出來後，再提供大眾正確的因應資訊，不要給大眾過度樂觀，或是過度恐慌的情緒。（編輯：楊凱翔）1140402

川普
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