韓國瑜不出席政院共商國是會議 8日召集朝野協商

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）美國對台課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰今天下午2時邀國會朝野黨團幹部會商。立法院長韓國瑜辦公室人士表示，韓國瑜因另有行程，將不參加，但已發出8日朝野協商通知，研商卓榮泰對美國關稅政策進行專案報告等事宜。

美國宣布對台課徵32%對等關稅，引發重大衝擊，行政院今天下午邀請朝野各黨團會商，並邀韓國瑜出席，期待政院策劃9大面向20項措施獲立院支持。

韓辦人士指出，韓國瑜因另有行程，時間無法配合，將不參加這場朝野會商。

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韓辦表示，立法院長辦公室已發出8日朝野黨團協商的開會通知，將於8日下午2時30分召開朝野協商，研商美國政府正式公告對台實施高達32%對等關稅政策，對產業經濟的衝擊與因應，邀請行政院長提出專案報告。

此外，協商也將討論行政院針對「警察人員人事條例」部分條文覆議案相關事宜、民眾黨立法院黨團建請院會決議「0121嘉義大埔地震中央政府各部門應積極協助受災居民等」請公決案，以及研商3月25日會議程序相關事宜。（編輯：蘇志宗）1140407