導演林正盛和楊正欣攜手 拍攝台東罷免影片[影]

（中央社記者盧太城台東縣12日電）導演林正盛和楊正欣攜手拍攝台東專屬罷免影片，表達支持罷免。林正盛說他是台東人，不忍見美麗故鄉傾塌了；楊正欣呼籲罷免不適任立委，讓國家能更正常化運作。

大罷免進入第2階段連署衝刺，台東罷團今天發布「好山，好水，好好做人」影片，表態支持大罷免。

這部紀錄片影像由柏林國際影展最佳導演、金馬影展最佳編劇林正盛與長期拍攝社運紀錄片導演楊正欣，攜手台灣新台語歌運動推手朱約信（豬頭皮）共同製作的罷免紀錄片。

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林正盛透過罷團表示，他本身是台東人，16歲離開台東在外地打拚，不忍見好山好水的美麗故鄉傾塌了；台東人長期走南迴公路前往西部，經過的公路車站大武車站，是大家休息、上廁所、買東西吃的地方，是台東人的共同感情記憶，有人把它拆了卻荒廢在那裡而無建設。

楊正欣表示，在台灣生活可以自由選擇政黨與意識型態。然而，她本身是台北人、所謂的外省家庭長大的。但眼見爺爺忠貞的政黨背叛了他們這一代，跑去抱對岸的大腿，完全辜負流血流汗的那一輩，也枉顧了這一代對民主價值的理想。所以要呼籲全民站出來，把不適任的民代罷免掉，讓國家能更正常化運作。（編輯：郭諭儒）1140412