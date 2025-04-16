加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
淘寶登記營業項目不符 經濟部裁罰120萬、限期未改正可要求撤資
首頁 / 政治
石破茂
新聞專題
石破茂1/272
首頁 / 政治

林佳龍：台日特殊國與國關係 日有事台無法置身事外

2025/4/16 14:47（4/16 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「從昭和到令和：如何理解當代日本的轉變」新書發表會16日在台北舉行，主編、作者謝文生（右3）、總統府資政謝長廷（左5）、外交部長林佳龍（右5）、日本台灣交流協會代表片山和之（左4）等人出席與會。中央社記者張皓安攝 114年4月16日
「從昭和到令和：如何理解當代日本的轉變」新書發表會16日在台北舉行，主編、作者謝文生（右3）、總統府資政謝長廷（左5）、外交部長林佳龍（右5）、日本台灣交流協會代表片山和之（左4）等人出席與會。中央社記者張皓安攝 114年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北16日電）外交部長林佳龍今天出席「從昭和到令和：當代日本的轉變」新書發表會時表示，台日是「特殊國與國關係」，同處第一島鏈且為民主供應鏈，日本有事，台灣也沒辦法置身事外。

「從昭和到令和：當代日本的轉變」新書發表會上午舉行，總統府資政謝長廷、外交部長林佳龍、立法院亞東國會議員友好協會會長、立委郭國文、日本台灣交流協會代表片山和之等人與會。

林佳龍致詞時指出，在全球地緣政治、產業供應鏈重組的關鍵時刻，台日關係正好是「三鏈」戰略結合之處，首先是台灣跟日本同處第一島鏈，其次為民主供應鏈或稱「非紅供應鏈」，結合起來則是全球的民主價值鏈，共同應對中國崛起挑戰。

林佳龍也說，期待台日關係不僅是價值理念相近，也有安全同盟關係，彼此對第一島鏈的和平都不可或缺；此外，台日經貿合作也不只是在半導體，而是基於供應鏈的互補性，希望未來在無人機、軌道建設、智慧醫療、循環經濟等領域能有合作。

林佳龍表示，這是「台日特殊國與國關係」，如同已故前日相安倍晉三所言「台灣有事就是日本有事」，反之亦然，日本有事，台灣也沒辦法置身事外。

謝長廷說，最該看這本書的就是日本首相石破茂，石破茂2020年第4度挑戰自民黨總裁失敗時，各界看衰石破茂，僅有本書主編謝文生撰文說「只要自民黨有大變化，就是石破茂的機會」，分析了最困難的日本派系。

謝長廷說，石破茂跟台灣源淵很深，曾組「思考日本安全保障議員之會」訪問團來台，團員若有連任議員多有入閣，他打趣地說，石破茂是「台灣訪問內閣」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

片山和之致詞時，回顧自己走過的昭和、平成到令和時代，他說，日本社會從充滿希望、締造奇蹟到經濟瓶頸，他也在今年邁入老年，這65年不僅呈現日本社會變遷，也是他的人生故事縮影，閱讀本書感受到人生共鳴。

「從昭和到令和：當代日本的轉變」爬梳戰後的歷史縱深，由多名學者共筆，從派閥政治、安保及外交政策、修憲工程、經濟政策到軟實力的文化政策、地方創生、當代宗教等議題，探討日本當代社會變遷。（編輯：謝佳珍）1140416

#日本
#安倍晉三
#自民黨
#謝長廷
#石破茂
#立法院
#林佳龍
#片山和之
石破茂
「國家日」成為交流契機 日相石破茂盼開展世博外交日相示警：川普關稅恐根本上改變全球經濟秩序
林佳龍
3部會協力 台灣與吐瓦魯簽署勞工、船員認證協定吳釗燮前助理涉共諜案 林佳龍：啟動政風調查
石破茂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
「國家日」成為交流契機 日相石破茂盼開展世博外交
23
更多編輯台推薦新聞：