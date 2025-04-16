美國跨黨派參議員團訪台 AIT：強化與台夥伴關係

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）外交部今天表示，美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席芮基茲率跨黨派議員團訪台，期間將晉見賴總統；美國在台協會則表示，此行為出訪印太一環，也凸顯美國正致力強化與台灣的夥伴關係。

外交部下午發布新聞稿指出，美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席芮基茲（Pete Ricketts，另譯：瑞克茲）率跨黨派參議員訪問團於16日至19日訪問台灣，團員包括該小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons）及參議員巴德（Ted Budd），外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德，並接受副總統蕭美琴及外交部長林佳龍款宴，就台美緊密夥伴關係、台海安全情勢及印太安全強化等議題交換意見。

外交部表示，此行是芮基茲今年出任參議院外委會「亞太」小組主席後首次出訪，並立即將台灣納入訪問行程，展現對台灣安全及台美夥伴關係的高度重視。

外交部說，昆斯是台灣的重要友人，曾於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫之際，搭乘軍機來台宣布捐贈台灣疫苗的振奮消息，並於去年5月參加台灣520就職後首個美國聯邦參議員訪團訪台，另並經常發動或連署友台議案；巴德也經常公開發表友台言論，是台灣的堅實友人。

外交部強調，將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，穩健深化台美全球夥伴關係。

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美國在台協會（AIT）同步發布新聞稿指出，此訪問行程為芮基茲出訪印太地區的一環，將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT進一步表示，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。（編輯：翟思嘉）1140416