在野推倒閣 吳思瑤：倒閣跟罷免總統是兩件事

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（中央社記者林敬殷台北21日電）台北市長蔣萬安日前拋出倒閣說，民眾黨主張總統、國會一起重選。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，倒閣跟罷免總統是兩件事，對國民黨主席朱立倫或民眾黨主席黃國昌，都是機關算盡，不是為了人民社會的需求，是為了各自政黨利害的盤算。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，回應蔣萬安拋出倒閣說等後續議題。

吳思瑤指出，倒閣主要是針對行政部門，行政院長卓榮泰多次在立法院處理覆議案時表示，如果在野黨不支持行政院覆議案，可以提倒閣，國民黨不循正當憲法程序，反而是人民發動大罷免進入第2階段才來提倒閣，「現在還來得及嗎？」

吳思瑤說，朱立倫當黨主席領導無方，國民黨內對倒閣議題的意見無法有效整合，現在又無限上綱扯倒閣不是倒卓榮泰，而是針對總統賴清德，但在憲政機制、原理上，倒閣跟罷免總統是兩件事。

吳思瑤表示，朱立倫不要因為領導無方，危及黨主席連任，加上一再受到黨內撻伐，自己慌了、亂了，在很多發言與對憲政設計也沒讀通、沒搞懂。

吳思瑤說，民進黨團以不變應萬變，現在人民發動大罷免已進入二階，若在野黨現在要強推倒閣，恐怕就是跟公民意志作很大抗衡；國民黨內要好好整合，藍白之間政治盤算也大不同，黃國昌買不買單，恐怕是朱立倫的一大難題。

媒體追問，在野黨倒閣可能選在5月13日至5月20日，刻意選在二階罷免截止日、總統就職週年前，故意要給賴總統難堪。

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吳思瑤表示，大罷免都要成功了，國民黨現在提倒閣，不曉得過不過得了人民這關。

吳思瑤說，倒閣要不要推動，藍白是否能整合，對朱立倫、黃國昌來說都是機關算盡，不是為了人民社會的需求，是為了各自政黨的政治盤算，完全沒有顧及人民的心聲。（編輯：林克倫）1140421