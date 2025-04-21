賴總統：關稅影響全球供應鏈 加強與美經貿合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北21日電）總統賴清德今天接見北美洲台灣商會，稱讚他們是台灣企業跨過太平洋，東拓到北美大陸市場的功臣；總統說，當前美國政府的關稅與貿易政策，對全球供應鏈帶來深遠的影響，台灣一定好好面對，趁此機會加強台灣與美國經貿合作。

賴總統在總統府接見北美洲台灣商會聯合總會「第37屆北美台商回國訪問暨投資考察團」，全程台語致詞。

他提到，北美洲台灣商會聯合總會每年都會組團回國，強化北美與台灣經貿往來，是深化民間互動重要橋梁，感謝台商繼續讓世界看見台灣。

他說，北美台灣商會自1988年成立至今已37年，是海外最有代表性的台商組織之一；北美台商會長期協助台商發展事業、鞏固台商權益，積極配合政府政策方針，用民間力量協助推動外交。北美台商會在美國佛羅里達州颶風災害救援，以及洛杉磯野火賑災活動中積極募捐，都展現Taiwan can help、台灣可以幫忙的人道關懷精神，令人欽佩。

除此之外，賴總統說，大家推動台美關係深化不遺餘力，北美台商會日前組團赴華府進行「叩門之旅」，與美國重要國會領袖，針對5項主要的經貿、國防等友台政策積極遊說，獲得美國參眾兩院議員極大支持響應，他要代表國家向大家道謝。

總統說，當前美國政府的關稅與貿易政策，對全球供應鏈帶來深遠影響，台灣一定好好面對，趁此機會加強台灣與美國經貿合作；另外，威權主義的擴張，更加顯得台灣、美國、加拿大共享的民主、自由與人權是何等珍貴，要共同珍惜。在變化快速年代，台灣更需台商在北美繼續為台灣發聲、打拚。

他說，因應美國新的關稅政策，政府已組成談判小組，積極捍衛台灣產業權益；針對國內受衝擊影響產業，提供9大面向、20項措施的支持方案。

總統指出，台商都是台灣企業跨過太平洋，東拓到北美大陸市場的功臣，台灣會持續利用供應鏈新布局，加強產業和美國合作，盼台商能提供建言給予協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴總統表示，面對危機，台灣企業家從不畏懼，而是將危機當作轉機，追求更大成果，政府將積極和友盟國家合作，提出中長期經濟發展計畫，突破未來經濟挑戰。他和行政院長卓榮泰過去2週開啟產業傾聽之旅，聽取業界寶貴意見，讓政府政策更符合產業需求。

總統感謝海外商會長期對台灣的支持與愛護，是守護台灣的堅強力量，也是Team Taiwan的成員，大家手牽手心連心，攜手合作共同打拚，必定能度過挑戰，讓台灣與台商經濟成就再創高峰。（編輯：張均懋）1140421

總統賴清德（中）21日在總統府接見北美洲台灣商會聯合總會「第37屆北美台商回國訪問暨投資考察團」，一一向訪團成員握手致意。中央社記者吳家昇攝 114年4月21日