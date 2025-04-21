國安會：遺憾譴責案 依慣例不宜至立院報告備詢

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（中央社記者葉素萍台北21日電）立法院司法及法制委員會今天譴責國安會迴避監督。國安會回應表示，國安會是「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，並非政策執行與處置機關，除涉及國安會有關的法律案及預算案經程序送立法院審議外，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院副秘書長、法務部部長、法務部調查局局長、法務部廉政署署長、國家安全會議、國防部、國家安全局等率所屬相關單位列席就「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告，並備質詢。

立法院司法及法制委員會今天原邀請國安會派員就機敏洩漏等議題進行專題報告，但沒人出席，國民黨、民眾黨立委表示不滿，稱此舉迴避監督，提出臨時提案譴責，經決議通過。

國安會回應指出，依據「中華民國憲法增修條文」第2條第4項及「國家安全會議組織法」第2條第1項規定，國安會為「總統決定國家安全有關大政方針之諮詢機關」，並非政策執行與處置機關，除涉及有關的法律案及預算案經程序送立法院審議外，不宜至立法院報告備詢，以符憲政體制。

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國安會表示，遵循與歷任政府一致之體制及慣例，並已於4月18日正式去函立法院司法及法制委員會及會議主席說明。

國安會表示，對於立法院司法及法制委員會由在野黨立委提起的譴責案，深感遺憾，再次籲請尊重憲政體制及慣例。（編輯：蘇志宗）1140421