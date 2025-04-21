藍白領袖峰會將全程直播 黃國昌籲賴清德參與

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（中央社記者陳俊華台北21日電）國民黨與民眾黨22日將舉辦在野領袖峰會。民眾黨主席黃國昌今天說，誠懇呼籲民進黨主席賴清德一起參與，相信會是國家之福；因會議過程將全程公開直播，不便先預設與國民黨主席朱立倫的會談內容。

國民黨與民眾黨定於22日上午共同舉辦「把民主還給台灣」在野領袖峰會，將聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」等議題。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，從農曆過年時他就誠懇呼籲賴總統，以蒼生為念、以台灣為念，好好準備川普新政對台灣造成的衝擊，政府施政不要撕裂社會、創造對立衝突，但很遺憾只看到民進黨變本加厲。

黃國昌說，川普政府宣布高關稅後，他曾呼籲朝野政黨主席坐下來、共商國是，一起因應各界將面臨的巨大衝擊，但仍未獲賴清德善意回應。明天的聚會他非常希望、也誠懇呼籲，「賴清德主席能一起參與的話，我相信是國家之福，也是社會之福」。

黃國昌強調，賴清德或許公務繁忙，但他願意代表民眾黨表達非常誠懇的善意，只要賴清德願意，任何時間、地點，「我們都願意跟他公開一起討論台灣要怎麼因應變局」。

黃國昌表示，他與朱立倫明天會面要討論的內容，因為會議過程全程公開供媒體採訪，基於對朱立倫的尊重，不便先預設會談內容；在野黨對國家的憂心，希望攜手團結台灣社會，他和朱立倫會在公開直播中，代表兩個政黨表達訴求。

另外，朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召支持者4月26日上凱道抗議。因國民黨籍台北市議員鍾小平、游淑慧長期抨擊民眾黨前主席柯文哲，外界關注民眾黨內是否有反對參與的聲浪。

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黃國昌說，大家在過去的既往經驗上，可能都有一些不好的回憶，「但歷史那一頁翻過去了以後，現在最重要的事情，是以台灣為念、以蒼生為念」，當百工百業面臨這麼大的衝擊時，相信全體民眾黨員、支持者都會同意，必須把國家利益放在第一位。

至於台北市長蔣萬安日前拋出倒閣議題，黃國昌表示，民眾黨立場清楚，造成最大問題的是賴總統，若要面對最新民意，「總統一樣辭職、全面重選」，接受最新民意的挑戰；否則倒閣、解散國會，不管選的結果如何，最後總統還是賴清德，對於現在的困局有什麼幫助。（編輯：林克倫）1140421