賴總統：癌症新藥百億基金保持水位 用多少補編多少

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北27日電）總統賴清德今天說，政府提出癌症新藥基金新台幣100億元，今年先編列50億元，後續會持續編列，並不是100億元用完就結束，希望未來用多少，隔年可以再補編列多少；新藥癌症基金這個水庫，一定都要保持一定的水位。

賴總統今天出席2025健康台灣全國論壇致詞提到，他是台灣民選總統第一位具醫療背景的總統，他時常思考如何團結醫界、結合社會，讓人民有更多健康福祉。他的夢想是全國民眾更健康、國家更強，世界能夠因此擁抱台灣。

賴總統感謝恩師陳志鴻為了幫助他達成此目標，特別成立「健康台灣推動聯盟」，在全國5個分區主辦論壇。

總統表示，去年第一屆健康台灣全國論壇彙整出十大建言以及一個倡議。這倡議就是「健康台灣高教深耕計畫」，為銜接健康台灣全國論壇倡議與建言，他在總統府成立健康台灣推動委員會。

總統說，之前提到希望健保總額提高，所以政府評估總額預算增加，相較去年增加531億元，用比例來說，是增加6%多；加上有些過去用健保來支付、但不應該用健保支付的部分剔除，大概有181億元，加總起來2025年健保總額相較去年增加約8%。

他說，希望醫界可以有足夠經費與服務空間，進而回饋在病人的健康照護，並提高醫療從業人員薪水，改善醫療從業人員工作條件。

總統表示，去年提到癌症是十大死因之首，從民國74年至今一直都沒有改變，因此把癌症列為主要防治疾病，台灣癌症一年約剝奪5萬多人民寶貴性命，政府為擴大篩檢、增加預算40億元，達到68億元進行篩檢；除了過去的傳統篩檢，也採用先進基因定序，同時推動精準療法，希望有助癌症醫療。

總統說，政府提出癌症新藥基金100億元，今年先編列50億元，後續會持續編列，並不是100億元用完就結束，希望未來用多少、隔年可以再補編列多少；換句話說，新藥癌症基金這個水庫，一定都要保持一定的水位。

另外，總統期待醫界踴躍參加一年一度的健康台灣全國論壇，這論壇有幾項意義，第一、這是開放平台，代表政府是開放政府，醫界可以發揮公民力量、參與政府決策，監督政策執行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，第二、政府有決心要落實健康台灣願景，這並非隨便說說。大家檢視過去一年政府不足，提出鞭策意見，凝聚醫界力量。

總統表示，背後還有一個很大意義。過去30年來，健保制度得到全國社會肯定支持，滿意度超過90%以上。但不諱言，健保制度30年也有需要調整之處，期待醫界一起就此平台與制度，自己來調整；他相信，醫界的智慧絕對足夠，讓健保制度越調整越好，民眾健康得到更好保障。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140427