綠質疑動員移工上凱道 鄭正鈐澄清是新住民勿歧視

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（中央社記者林敬殷、劉冠廷台北28日電）國民黨立委鄭正鈐遭質疑動員移工到426集會現場，民進黨立法院黨團今天表示，已有人告發、尊重司法偵辦，呼籲鄭正鈐不要神隱。鄭正鈐指出，新住民也是台灣人，感謝勇敢支持活動的新住民朋友，他會協助所有需要的法律扶助。

國民黨26日下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，有媒體報導指出，有一群頭戴鄭正鈐帽子的外籍男子出現在現場，並疑似用越南語溝通，質疑鄭正鈐動員移工到場。陽明交大科法學院特聘教授林志潔昨天告發鄭正鈐，疑動員外籍人士參與426凱道遊行。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院舉行輿情回應記者會，她表示，當天在凱道上都是年輕男性、甚至聽不懂國語，如果是新住民、新二代，會聽不懂國語，不會講國語嗎；到底是移工，還是新住民、新二代，相信大家心中都有非常清楚的判斷。

吳思瑤指出，尊重檢調後續的偵辦，希望國民黨不要一再的說謊，不要一再用混淆視聽方式便宜行事，以為這樣就可以過關。

吳思瑤表示，違法就是違法，犯罪就是犯罪，不違法就不怕檢調調查，違反就業服務法第57條，「恐怕是非常明確」，鄭正鈐應說清楚講明白，不要再躲，不要再閃。

面對外界質疑，鄭正鈐今天透過臉書表示，對於勇敢支持活動的新住民朋友，他感謝也心疼。大家依法行使集會與言論自由，卻只因為戴了他的帽子，就被指控是非法動員的移工，還要面對勞動部與移民署的調查，他會成為大家堅強的後盾，協助所有需要的法律扶助。

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鄭正鈐指出，這次新住民參與426活動，持有中華民國國民身分證，許多人在台灣生活數十年，孩子也在台灣成長、就學，只因「聽不太懂國語」就被質疑是雇主非法動員的移工，不能來參加活動。這樣的指控，就是一種不平等的對待、赤裸裸的歧視。

鄭正鈐說，打著「守護人權」旗幟的性平委員，竟成為帶頭散播歧視言論的人。未經查證的指控，點燃網路上的謾罵、羞辱與霸凌，讓新住民成為無辜的攻擊目標；民進黨為了大罷免已不擇手段，連最基本的人權與平等都可踐踏，嚴正呼籲民進黨適可而止。（編輯：林克倫）1140428