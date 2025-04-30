加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 政治

荷蘭國王節酒會 吳志中肯定台荷關係蒸蒸日上

2025/4/30 14:14（4/30 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外交部政務次長吳志中（左1）29日晚間出席「2025荷蘭國王節」酒會，與荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）（右1）及現場來賓互動。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年4月30日
外交部政務次長吳志中（左1）29日晚間出席「2025荷蘭國王節」酒會，與荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）（右1）及現場來賓互動。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部政次吳志中昨晚出席荷蘭國王節酒會時表示，台荷關係近年蒸蒸日上，4月一次通過4項友台動議就是證明，台荷是共享自由、民主及人權價值的理念相近夥伴，相信未來雙邊關係將持續成長茁壯。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於29日晚間應荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）邀請，出席「2025荷蘭國王節」酒會，共同歡慶荷蘭年度最重要節日國王節，以及即將到來的荷蘭「解放日」（Liberation Day）80週年紀念。

吳志中表示，近年台荷關係在各層面蒸蒸日上，荷蘭眾議院這個月一次通過4項友台動議，呼籲荷蘭政府「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，並「支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）」，就是最好的證明。

吳志中也說，感謝荷蘭跨黨派政要對台灣的強力支持，並肯定荷蘭政府去年派遣軍艦通過台海。台荷是共享自由、民主及人權價值的理念相近夥伴，雙邊文化交流超過400年，相信未來台荷關係將持續成長茁壯。

吳志中並特地向今年夏天即將離任的譚敬南，感謝他自2020年上任以來，在推升台荷關係上扮演關鍵角色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

譚敬南致詞指出，對於即將離台倍感不捨。台荷共享自由民主價值，80年前結束歐戰後守護和平一直是雙方堅定的共同目標。台荷近年交流在雙方努力下蓬勃發展，不僅貿易額屢創新高，去年荷蘭眾議員正式首度組團訪台及台荷文化交流400週年都是雙邊關係的重要里程碑，期盼台荷在良好的基礎上，持續深化交流合作。

外交部說明，酒會場面隆重，出席賓客包括立法院副秘書長張裕榮、數位發展部長黃彥男及各界代表約300人。（編輯：翟思嘉）1140430

吳志中
出席教宗喪禮 吳志中：展現台灣是世界重要一分子陳建仁代表台灣出席教宗喪禮 與拜登等多國政要互動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：