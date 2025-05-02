加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

美密西根州參議院決議案 連續4年通過挺台文件

2025/5/2 07:21（5/2 08:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐芝加哥辦事處長類延峰（左1）在密西根州議會感謝友台連線共同主席張理（Stephanie Chang，左2）等議員長期挺台。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年5月2日
駐芝加哥辦事處長類延峰（左1）在密西根州議會感謝友台連線共同主席張理（Stephanie Chang，左2）等議員長期挺台。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者廖漢原紐約傳真 114年5月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約1日專電）美國密西根州參議院今天通過友台決議案，友台連線共同主席張理與多位議員宣讀內容，這是密州議會連續4年通過友台文件。

密西根州參議院友台連線共同主席張理（Stephanie Chang）及州參議員拜爾（Rosemary Bayer）輪番宣讀決議內容，獲全體議員鼓掌無異議通過。

拜爾在演說中譴責中國軍演及灰色作戰，重申美國六項保證對台承諾，肯定台灣持續穩定區域局勢的努力，展現密州州議會對台灣跨黨派、跨領域的支持。

決議文強調，台美關係歷久彌新，台灣與密西根州共享自由、民主、人權、法治和繁榮價值，讚賞美國國會近期對台軍援及「台美21世紀貿易倡議」進展，肯定台灣推動總合、價值及同盟外交，重申支持台灣有意義參與國際組織及貢獻國際社會。

google news透過 Google News追蹤中央社

密州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）近來2度訪台，拜會總統賴清德及副總統蕭美琴，密州設立駐台辦事處，州經發廳與駐芝加哥辦事處簽署備忘錄；同時支持台灣有意義參與國際組織，以「台灣」稱呼台灣，並呼籲台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）及避免雙重課稅協定。

駐芝加哥辦事處長類延峰感謝密州參院兩黨友人的堅定支持，深信台灣與美國中西部關係可望更上層樓，並呼籲反對中國錯誤解讀聯大2758號決議。（編輯：唐聲揚）1140502

#參議院
#密西根州
#惠特梅爾
#蕭美琴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：