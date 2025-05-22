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張亞中宣布選國民黨主席 當選後請王金平與中共對話

2025/5/22 11:30（5/22 11:50 更新）
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孫文學校總校長張亞中宣布參選國民黨主席。（中央社檔案照片）
孫文學校總校長張亞中宣布參選國民黨主席。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北22日電）孫文學校總校長張亞中今天宣布參選國民黨主席，他承諾，將為台灣創和平之路，為兩岸謀福祉之利，為區域塑穩定之局，當選黨主席後，他將請前立法院長王金平，擔任國民黨與中國共產黨對話的全權代表。

國民黨主席今年改選，現任黨主席朱立倫尚未表態是否競選連任，至於備受黨內期待的台中市長盧秀燕，則是動向未明。目前僅國民黨中常委孫健萍、彰化縣前縣長卓伯源，以及今天正式召開記者會宣布參選的張亞中等3人，表態角逐。

張亞中在參選記者會上表示，國民黨領導階層，已失去了建黨初衷，政策蒼白無力、論述不成體系、兩岸論述模糊、國家立場畏縮、領導力不足；他若當選將推動數位轉型，革新黨務管理機制、重建政策路線與戰略藍圖、重建理念信仰，從思想凝聚力量。

張亞中也承諾，若當選黨主席，將落實黨內民主，建立總統大選事權統一制度，包括總統候選人必須由初選產生，一旦總統候選人確定，黨主席交予選戰所有黨權，以發揮整體戰力，贏回政權。以及建立黨主席任期與憲政體制一致的制度，總統候選人若當選，上任後自動接任黨主席。若否，總統大選次日開啟黨主席改選機制。

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張亞中接著表示，將全力為國共和解與兩岸和平創造契機，當選後將請王金平擔任國民黨與中國共產黨對話的全權代表。他期待的最終目標，是台灣未來在「兩岸和平協議」的引導下，成為「全球的非戰和平區」。此外，若當選黨主席也將設立「公義部」，捍衛人民權益與法治尊嚴，將邀請前立委邱毅擔任首任公義部負責人。

據了解，張亞中日前曾拜會王金平，兩人曾觸及黨主席選舉議題，但王金平當時明確告知張亞中，他已公開表示力挺盧秀燕選黨主席，無法再支持張亞中選主席。至於張亞中要委任王金平做兩岸代表，近王人士說，若是張亞中當選主席，黨有任何需要指派王金平，當然樂於協助。（編輯：楊凱翔）1140522

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