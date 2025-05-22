藍再質疑總統與罷團開會 綠：子虛烏有

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（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北22日電）國民黨今天表示，總統賴清德說要增加朝野對話，但卻以司法追殺癌末的國民黨黨工，冷血而毫無人性；賴總統明明就跟罷團開會並下指令，是大惡罷幕後的影舞者，卻又不敢承認，應為社會的紛亂、朝野的對立負起最大責任。

對此，民進黨發言人韓瑩今天表示，台北市議員洪健益本人已經發出聲明更正先前的說法，請國民黨勿再造謠生事。她並強調，總統賴清德從未與罷免領銜人、罷免團體開會，相關評論實屬子虛烏有。

國民黨今天召開記者會，副發言人鄧凱勛說，賴總統520談話時說要增加朝野對話，話音剛落就來查國民黨黨工，甚至這位黨工已癌症末期，早上剛在北部接受化療，馬上被帶到屏東調查，檢調還要求提出醫師證明才可能不用長途跋涉，執法如此冷血毫無人性，賴總統說的朝野對話，是說一套做一套。

國民黨智庫副執行長凌濤則質疑，除了賴總統外，民進黨各地的立委與議員都介入罷藍委行動。在台中，民進黨議員早就參與罷免國民黨立委羅廷瑋，依據罷團內部會議資訊，民進黨議員助理與選舉時期的助理都參與內部會議，根本是主導惡罷的元兇，這些罷免團體聲稱自己是公民團體，說政黨沒介入，都是謊言。

此外，面對罷免民進黨立委進入二階段連署關鍵階段，國民黨也透過新聞稿表示，過去兩週以來積極協助連署，除了黨務體系全體動員、各級民意代表包括當地議員、里長等全力參與外，各大社團、地方意見領袖、青年團與發言團隊也全員出動，赴各地眷村、市場、公園、捷運站設連署點，並舉看板標語，呼籲在地民眾參與連署。

國民黨強調，雖然司法迫害和綠色恐怖營造的寒蟬效應，增加二階連署的困難度，但國民黨不會放棄，繼續協助公民團體最後衝刺，全力協助罷綠委二階連署過關。

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對於國民黨的指控，韓瑩表示，如果有任何違法事證，請依照法治程序向司法單位檢舉，而不是在司法單位聚眾攻擊司法，自己先違法還質疑別人違法，實在很不應該。

韓瑩重申國民黨立委罷免案，是由民間自主發起的公民運動，呼籲國民黨不要一直想抹黑牽拖，以遮掩國民黨立委在國會毀憲亂政，惡搞台灣的事實，與其亂質疑民進黨，不如先誠實面對自家地方黨部抄襲黨員名冊、偽造文書的事實。（編輯：翟思嘉）1140522