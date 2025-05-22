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總統：逾半國人活動量未達標 4大策略推全民運動[影]

2025/5/22 16:58（5/22 17:01 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天表示，根據台灣2021年調查，高達一半以上的國人，未達WHO建議每週150分鐘中等強度以上身體活動量。未來政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主健康意識，以及整合資訊系統等4大策略著手，推廣全民運動。

總統府下午召開健康台灣推動委員會第4次委員會議，總統致詞表示，不論是今天的委員會，或是「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」，運作將近一年來，努力落實跨部門、跨領域、公私協力的精神。現在，各項政策的討論和推動，已經從單一部會各司其職，到全政府分工合作，並且持續擴大全社會的參與，下階段的任務就是，要讓全民共感。

他說，要積極發起全民可參與的行動、推廣全民應具備的認知與觀念，讓「促進健康」、「因應氣候變遷」、「提升全社會防衛韌性」的概念與作為，能夠融入民眾的生活。當民眾對政策有感、有參與，才能一起落實委員會所設定的目標。

他表示，例如去年首次會議，設下「健康台灣」的目標，是在8年內，民眾平均餘命從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命比例從10%下降到8%。

他說，為了達到這個目標，必須結合各部會的力量，建置完整的運動網絡，並且促進全民、全齡養成規律運動習慣，在2030年較2021年的身體活動人口數增加15%，進而增加國人的健康平均餘命。

總統表示，世界衛生組織（WHO）曾指出，身體活動量不足，是導致非傳染性疾病（NCD）的4大主要風險因子之一，而定期的體育活動，對身體和心理健康有顯著的好處。但根據台灣2021年的國民健康訪問調查，高達一半以上的國人，未達WHO建議，每週150分鐘中等強度以上身體活動量。因此，一定要透過各項政策，來提升各年齡層國人身體活動意願。

總統表示，今天的會議，除了由衛福部報告「第三次委員會議列管事項辦理情形」，也特別請衛福部及教育部分別報告，「推動全民運動促進國人健康」，以及「高級中等以下學校健康促進相關議題課程與教學活動」。

他強調，政策的推動已經提升到全政府分工合作，今天衛福部的報告，集結了交通部、教育部、勞動部等部會的規劃，並且加上委員會委員簡文仁及行政院在會前的指導。未來政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主健康意識，以及整合資訊系統等4大策略著手，推廣全民運動。

另外，他說，教育是培養健康國民的基礎與關鍵，從小就建立正確的健康觀念，發展符合自身需求的健康行為、並養成習慣後，成年維持運動習慣的可能性，才會大幅提升。未來要透過跨部會合作，完善校園健康促進政策，以及與家庭、社區的緊密連結，打造完整的健康教育支持系統，讓健康不只是書本上的知識，而是每個人生活的日常。

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他強調，打造「健康台灣」，需要跨部會合作，需要公私協力，更需要全民參與，才能讓國人更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

總統提到，開會當下，衛生福利部長邱泰源正率領「世衛行動團」，在日內瓦進行醫衛專業交流，不僅僅向世界展現台灣豐厚的醫衛軟實力，也向國際發聲，只要讓台灣參與WHO相關活動，絕對可以對國際醫療公衛體系，做出更多貢獻。（編輯：林興盟）1140522

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