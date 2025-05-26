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反惡罷新竹場說明會 朱立倫、高虹安同台催票

2025/5/26 19:03（5/26 19:16 更新）
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國民黨主席朱立倫（左4）26日出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會新竹場，停職中的新竹市長高虹安（右3）、國民黨立委鄭正鈐（左3）也到場宣講。中央社記者郭宣彣攝 114年5月26日
國民黨主席朱立倫（左4）26日出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會新竹場，停職中的新竹市長高虹安（右3）、國民黨立委鄭正鈐（左3）也到場宣講。中央社記者郭宣彣攝 114年5月26日
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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）國民黨主席朱立倫今天出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會新竹場，停職中的新竹市長高虹安也到場宣講。朱立倫說，全黨都要上下團結一心，共同投下「不同意」罷免票。

朱立倫今天出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會新竹場，除有多名國民黨議員、里長與幹部出席外，包含國民黨立委鄭正鈐及高虹安皆到場宣講。

鄭正鈐會中說，罷免若成功，將推翻財劃法修法成果，並收回為竹市努力爭取來的建設資源與希望。高虹安說，在罷免戰中，要共同催出反罷免，呼籲民眾站出來投票。

會後，媒體提問有關黨主席改選，朱立倫接受媒體聯訪表示，他的立場一致，大家提到台中市長盧秀燕時，他都以「很好、非常歡迎，誠摯歡迎」，而他的心情就是要順利交棒。

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媒體再問，此次新竹場包含高虹安等人出席，是否是象徵藍白合。對此，朱立倫表示，他相信藍白一定要合作，如現在國會，已有1年多的合作、有默契。

他說，希望全黨都要上下團結一心，無論站台或募集資源，希望全力團結反惡罷、戰獨裁，共同投下「不同意」罷免票。（編輯：李錫璋）1140526

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