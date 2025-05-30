強化關鍵基礎設施自救力 內政部評估保留汰舊消防車

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（中央社記者賴于榛台北30日電）為強化關鍵基礎設施自救力，提升社會防衛韌性，內政部次長馬士元今天說，正考量保留汰舊消防車、救護車等，分散至關鍵基礎設施，並透過防災士、台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）來訓練設施人員操作相關資源，藉以因應天災等威脅。

總統府全社會防衛韌性委員會第3次委員會議時，有民間委員指出，台灣每年淘汰200多輛的救護車、消防車、水箱車，建議留下且分散各鄉鎮，如學校、公所等，保持堪用狀態備用，並利用時間排定有經驗的駕駛員進行消防操作基礎訓練，必要時可自救救人，減少正規消防員的工作。

馬士元今天透過自由時報「官我什麼事」專訪時指出，相關評估正進行中，因為目前淘汰的車輛雖然使用年限到，但里程或使用頻率沒有那麼高，內政部正與消防署、經濟部、國科會、交通部共同盤點，考慮將部分救護車、消防車等汰舊車輛，投入關鍵基礎設施防護。

除了硬體投入，馬士元說，有車輛也必須有相對應的訓練，內政部目前提供關鍵基礎設施人員2個培訓方式，第1是防災士基礎訓練，第2是與T-CERT合作，培養關鍵基礎設施人員操作消防退役車輛、使用裝備等。

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他提到，近日有特定集團操作散布「發生戰爭是否投降就好」的想法，但實際上大家不能對戰爭有天真的想法，一旦台灣被侵略，民眾生活、命運都會發生很大的改變，所謂不戰而降絕對很不好且錯誤的概念。而政府推動全社會防衛韌性，就是要嚇阻境外敵對勢力，別讓他們覺得侵略台灣是一件容易的事情。

馬士元說，目前「替代役訓練及管理中心」僅是任務編組，空間、場地、員額都有其限制，影響士氣，因此內政部正向政院爭取將其法制化，升格為三級機構；為擴增培訓場地，馬士元表示，正思考與招生困難、尚未退場的大學合作，使用校地進行替代役培訓，讓服役的替代役除了訓練外，也有一部分進修的空間。（編輯：張良知）1140530