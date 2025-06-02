沈伯洋：藍委言語羞辱還告罷團 走到這一步讓人難過

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（中央社記者王揚宇台北2日電）民進黨立法院黨團及立委沈伯洋今天質疑，針對罷免議題，藍白立委沒有回應民意，除對罷免團體做出言語羞辱與攻擊，例如指罷團是社會邊緣人、福壽螺等，還以法律手段威脅，國民黨走到這一步，讓人非常難過。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜、沈伯洋等人今天召開「藍營反罷免－刻意操作仇恨言論」記者會，提出相關說明。

陳培瑜說，藍白立委對於民團提出要罷免的聲音，不僅沒有回應民意需求，還對罷免團體言語羞辱、甚至提告。

沈伯洋質疑，一般立委面對罷免，應該要就被罷免的理由進行相關回應，但被罷免的國民黨立委，不但不做任何回應，還用侮辱性言語對待罷免團體，例如稱罷團為社會邊緣人、福壽螺等，這是非常典型的仇恨性言論，而且還以文字獄、法律的手段威脅罷免團體，國民黨走到今天這一步，讓人看了非常難過。

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此外，國民黨立委鄭正鈐遭人質疑動員移工到426凱道集會，並與在新竹經營養生館的老闆何氏卿關係密切。「新竹雙罷」發言人林志潔今天說，有民眾說遭到何氏卿詐騙，想向鄭正鈐陳情尋求協助，卻遭光速切割。

「新竹雙罷」領銜人戴振博表示，被害人陳情提到，何氏卿以假權狀及與鄭正鈐的合照等，取得其信任，因而尋求鄭正鈐協助，希望能向何氏卿求償，卻遭推託拒絕。（編輯：蘇志宗）1140602