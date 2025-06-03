地方補助款被刪17億餘元 嘉市府提訴願

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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義市政府發布新聞稿表示，行政院5月16日以立法院刪減預算為由，行文刪減嘉市府114年度一般性補助款達新台幣17億餘元，嘉市府已依法提訴願，請求撤銷處分並加計利息。

嘉市府表達高度遺憾與嚴正抗議立場說，市府已依行政院原核定金額完成年度預算編列，並經嘉義市議會審議通過，中央事後突襲式刪減，導致財政收支面臨重大缺口，將直接衝擊弱勢市民福利、學童受教權益及基礎公共建設等工作。

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嘉市府表示，中央政府違反114年3月21日公布施行財政收支劃分法相關規定，即「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」。這項法律保障地方財政穩定，避免中央片面調減，破壞地方依法運作與市民信賴基礎。

嘉義市長黃敏惠表示，這不只是預算問題，更是地方自治與市民福祉根本問題。市府依訴願法提訴願，捍衛市民權益，為所有地方政府爭取合理資源與尊重。（編輯：李明宗）1140603