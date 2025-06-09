鄭麗文組黨外在野大聯盟反罷免 蕭旭岑、館長等響應

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）前國民黨立委鄭麗文將與馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、前立委郭正亮、學者施正鋒、北一女教師區桂芝等人，發起成立「黨外在野大聯盟」，協助反罷免，並於11日舉辦成立大會。

公民團體推動罷免藍委2階連署將告一段落，預計有不少藍委選區將成案，進入第3階段投票，為反制大罷免，以及團結所有在野力量，鄭麗文宣布籌組「黨外在野大聯盟」，期盼集結台灣真正進步與改革的力量，推動民主、公義、自由、和平。

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除鄭麗文外，響應發起的還包括蕭旭岑、陳之漢、區桂芝、前交通部長葉匡時、前行政院發言人孫立群、前農委會主委陳保基、以及前立委郭正亮、學者廖元豪、陳培哲、施正鋒、包正豪、何思慎、社運人士鄭村棋等人。

黨外在野大聯盟預計在11日舉辦成立記者會，黨外在野大聯盟也強調，現今的民進黨，施政混亂毫無章法，有如一列失速列車，隨時可能把車上的2300萬人摔得粉身碎骨。不能跟著民進黨的路線進入死胡同，必須凝聚、淬鍊新的主流民意，團結所有在野力量，拉住這匹脫韁的野馬，阻止這場自殺式的狂奔，重新找到台灣真正的出路與活路。（編輯：林興盟、張若瑤）1140609