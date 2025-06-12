史哲任高鐵董事長 藍批酬庸無底線堅決反對

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（中央社記者王承中台北12日電）交通部宣布行政院政務委員史哲出任台灣高鐵董事長，國民黨團副書記長王育敏今天表示，史哲毫無交通專業，空降擔任高鐵董事長，應證酬庸無底線。國民黨團堅決反對這項人事，絕對會嚴格監督高鐵營運。

交通部11日宣布，行政院政務委員史哲出任台灣高鐵董事長，現任高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董事長，前松山文創園區總監陳玉秀接任觀光署長。

國民黨副書記長王育敏、翁曉玲、國民黨立委賴士葆等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，抨擊史哲接任高鐵董事案人事案，本質上就是派系分贓、用人唯親與酬庸，國民黨團堅決反對這項人事，絕對會嚴格監督高鐵營運，為全民交通安全把關。

王育敏表示，史哲空降擔任高鐵董事長，應證了酬庸無底線、民進黨秀下線。史哲過去的背景，包括學經歷都與交通專業毫無關係，她要問民進黨政府，到底把交通專業擺在哪裡，這項人事案徹底傷害了交通專業。

王育敏指出，這樣如此高度酬庸的人事案，把現任交通專業人士丟在一邊，甚至降格降薪，大家都看不下去。史哲如果真如交通部長陳世凱所稱這麼優秀，應該派去台鐵整頓，而不是酬庸去高鐵。

翁曉玲表示，高鐵涉及到交通運輸安全，賴政府竟然派任一位毫無交通運輸專業背景的人擔任董事長，難道酬庸比民眾運輸安全還重要。未來坐領高薪的史哲，懂得高鐵南延工程、高架地層下陷，以及財務相關專業問題嗎，任命史哲擔任高鐵董事長，說明只要對民進黨效忠，就可以步步高升。

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賴士葆指出，史哲不是高鐵董事，交通部稱將以航發會董事，派到高鐵擔任董事，但是查閱證交所資料，航發會現在有兩席代表沒有史哲，連董事都不是就要擔任高鐵董事長。交通部說未來會把史哲放到航發會擔任董事，這根本就是先射箭再畫靶，吃相有夠難看。

賴士葆表示，高鐵是上市公司，根據證交法，董事長換人要經過一定程序，換句話說，史哲現任不是董事，什麼時候要接任高鐵董事長，或許可以召開臨時董事會，但操作手法太粗糙，只是坐實了民進黨視法律於無物。（編輯：蘇志宗）1140612