蘋果：去年阻止近15億美元App詐欺交易

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（中央社記者江明晏台北2日電）蘋果（Apple）今天發布詐欺預防分析報告，2021年Apple保護顧客免受近15億美元潛藏詐欺風險的交易侵害，並阻止了超過160萬個有風險、易受攻擊的App和App更新。

Apple今天在官網發布新聞表示，維持App Store成為安全且值得信賴的平台，Apple持續偵測並採取行動，打擊試圖欺騙開發者和使用者的不良行為者。

去年，Apple發布首份詐欺預防分析報告，該報告顯示，2020年，Apple結合技術和專家之力，保護顧客免受超過15億美元的潛在詐欺交易，並且防範顧客接觸到將近百萬個有問題的新App。

蘋果今天發布該分析的年度更新報告：2021年Apple保護顧客免受近15億美元潛藏詐欺風險的交易侵害，並阻止了超過160萬個有風險、易受攻擊的App和App更新欺騙用戶。

Apple表示，透過App Review到Discovery Fraud，持續投入與承諾保護使用者免受詐欺危害；App Review 採用多層次流程，結合電腦自動化與人工審核。

在2021年間，App Review團隊因包含隱藏或未註明的功能，拒絕掉超過3萬4500款App；因發現該App是垃圾訊息、仿冒產品，或操縱使用者購買等方式誤導使用者，拒絕掉15萬7000多款App。

此外，App Store評分和評論是提供給使用者和開發者的資源，有助於提高App在App Store的能見度，違規的評分和評論對App Store構成嚴重風險。

Appe說明，在2021年全年處理的評分和評論超過10億，Apple有系統地偵測並封鎖了超過9400萬條評論以及超過1.7億個不符合審核標準的評分。根據顧客提交的疑慮和額外人工評估，另有61萬條評論在發布後遭刪除。

Apple也在2021年將超過80萬2000個開發者帳戶停權，另有15萬3000名開發者註冊因詐欺疑慮而被拒絕，進而阻止了這類不良行為者向App Store提交App。過去12個月期間，Apple在盜版商店發現並封鎖了6萬3500多個不法App。

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對於許多人而言，財務資訊是最敏感的資料。因此，Apple投入鉅資打造更安全的支付技術，如Apple Pay和StoreKit，超過90萬5000個App使用這些技術在App Store 上銷售商品和服務。

Apple強調，非常重視信用卡詐欺，如同其重視所有形式的詐欺，並致力於保護App Store及其使用者免受此類侵擾。僅於2021年，科技和人工審查的結合之下，Apple就阻止了超過330萬張失竊信用卡被用於潛藏詐欺風險的交易，並禁止近60萬個帳戶再次進行交易。Apple在2021年間總計保護使用者免受將近15億美元的潛在詐欺交易。（編輯：翟思嘉）1110602