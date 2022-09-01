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川普自創社群Truth Social 未獲Google批准上架

2022/9/1 11:31
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（中央社紐約31日綜合外電報導）谷歌（Google）今天表示，前美國總統川普的社群媒體應用程式Truth Social未獲准在Google Play商店上架，除非它遵守暴力威脅在內的相關內容審核規則。

法新社報導，川普陣營稱不知道為何其社群媒體App尚未獲Google Play商店批准上架後，Google發表此聲明。Google Play商店為Android智慧型手機提供App內容。

Google發言人表示，8月19日已通知Truth Social其App違反Google Play的政策，需要「有效的系統來審核用戶自創的內容」，才能在Google Play上架。

根據Google，Truth Social違反了禁止煽動人身威脅和暴力內容的規則。

Google發言人說：「Truth Social上週致函說收到我們的回應，表示他們正在努力解決這些問題。」

Truth Social仍然可以在其網站或不涉及Google線上商店的其他線上平台提供其App。截至8月31日，蘋果公司（Apple）的App Store仍然可以下載Truth Social。

福斯財經新聞網（Fox Business Network）上週報導，Truth Social已停止付款給網路託管公司RightForge，拖欠共160萬美元費用。

川普媒體科技集團（Trump Media and Technology Group）在監管文件中表示，已經籌集約1500萬美元的額外資金，相信能使公司支付明年4月底前的款項。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1110901

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