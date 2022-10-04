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2024退出國際太空站計畫有變 俄太空總署：擬續參與

2022/10/4 16:54
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）官員今天表示，Roscosmos正與莫斯科當局商討在2024年後繼續參與國際太空站（ISS）事宜。

法新社報導，Roscosmos載人航太計畫執行董事克里卡約夫（Sergei Krikalev）告訴記者，Roscosmos已開始「與我國政府討論延長我們對國際太空站計畫的參與，盼能獲得許可，明年繼續在國際太空站執行任務」。

俄羅斯因入侵鄰國烏克蘭，而與西方關係破裂，Roscosmos署長波瑞索夫（Yuri Borisov）今年夏天宣布，俄羅斯將在「2024年後」退出國際太空站，準備另起爐灶，建造自己的太空站。

但他還沒有為這項計畫設定一個明確日期。

克里卡約夫承認，建造新太空站並非一蹴可幾，「所以在我們擁有任何新的基礎設施前，我們可能會繼續在國際太空站執行任務」。

美國國家航空暨太空總署（NASA）5日將發射一枚SpaceX火箭，克里卡約夫在NASA發射前視訊記者會上用英語發表上述言論。即將發射的SpaceX火箭將搭載一名俄羅斯太空人、兩名美國太空人和一名日本太空人前往國際太空站。

國際太空站夥伴國美國、俄羅斯、歐洲、加拿大和日本目前只承諾會一起讓ISS運作到2024年，不過美國官員表示，他們希望ISS能繼續運作到2030年。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，航太是少數幾個在美、俄極端緊張局勢中倖存下來的合作領域之一。（譯者：劉文瑜/核稿：陳正健）1111004

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