IG在台推家庭成員管理中心 把關青少年網安

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（中央社記者吳家豪台北1日電）Meta旗下影像社群平台Instagram今天宣布，在台灣推出「家庭成員管理中心」及家長監護工具，家長與主要照護者可了解家中青少年的Instagram使用狀況，並使用與專家共同製作的教育內容，協助青少年建立正確的網路習慣。

Meta發布新聞稿表示，這項工具已同步支援繁體中文版本，未來也將成為所有Meta旗下平台的管理中心，協助家長與主要照護者為青少年的網路安全把關。

Meta台灣公共政策總監陳奕儒說，推出這些工具與資源的目的，是希望在網路監護與社群使用自由間找到平衡，滿足青少年獨立上網的期待，同時讓家長與主要照護者能夠了解及參與。

「家庭成員管理中心」可在Instagram應用程式內直接使用，內容包含各種文章、影片及技巧，讓家長與主要照護者可就社群平台相關議題，與青少年展開對話；並提供監護工具的使用教學影片，說明如何設定及介紹使用方式。

全新的監護工具可以設定家中青少年的Instagram使用時間，並安排1天或1週中的休息時間；當家中青少年追蹤新帳號，或對方帳號回追蹤青少年帳號時，家長與主要照護者皆會收到相關通知。

此外，如果青少年在Instagram上提出檢舉，可以選擇通知家長與主要照護者，以便即時了解狀況。（編輯：楊蘭軒）1111201