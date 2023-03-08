創歷史新猷 人類首枚3D列印火箭即將升空

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）加州新創公司相對論太空（Relativity Space）打造的一枚3D列印火箭預定今天發射升空，進行首次軌道任務。這家公司降低生產成本的新奇策略將面臨一大考驗。

路透社報導，高35公尺的這枚「人族1號」（Terran 1）火箭有85%是以3D列印打造，預定美東時間今天下午1時（台灣9日凌晨2時）自佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）美國太空軍基地的發射台發射升空。

相對論太空公司的業務發展副總裁布勞斯特（Josh Brost）說：「我們目前準備中的發射作業是個一次展現所有成果的機會。」

他稱，人族1號是「歷來組裝過的最大3D列印結構物」。

被各產業普遍應用的3D列印程序，是由印表機自主「列印」柔軟、液態或粉狀物質的連續塗層，這些塗層會立即硬化或聚合成固態的三維物體。至於物體的設計則掃瞄自數位藍圖。

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相對論太空是美國少數火箭新創公司之一，與同業競相滿足客戶對廉價發射服務的日增需求。這家公司的構想是以大型3D列印機器人來簡化火箭生產線，藉以達成節約成本的目的。

至於多數競爭對手都是專注在設計可重覆使用的火箭，以降低成本，諸如馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）推出的獵鷹9號（Falcon 9）火箭。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120308