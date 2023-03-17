微軟發表Office AI助手Copilot 台灣上市時間未定

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微軟宣布，未來使用Office工具都有一個AI人工智慧助手Copilot，幫助用戶透過對話方式完成工作。（圖取自Microsoft YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者吳家豪台北17日電）微軟在官網宣布，正透過Microsoft 365 Copilot將新一代人工智慧（AI）功能導入生產力工具，使用Office工具都有一個AI人工智慧助手Copilot，幫助用戶透過對話方式更有效率完成工作。

微軟告訴中央社記者，Copilot相關功能仍在測試中，有關台灣定價、上市時間與其他細節尚未公布。

微軟在官網說明，Microsoft 365 Copilot結合大型語言模型（LLM）、商務數據與Microsoft 365應用程式，不僅優化人們原本工作方式，更提供全新工作體驗。

Copilot將導入Microsoft 365應用程式，包括Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等。Word中的Copilot可以建立草稿，協助用戶以最正確的語氣表達想法，還能提出加強論點或消除前後矛盾之處的建議。

PowerPoint中的Copilot能將現有書面文件轉化為包含講者備註和來源的投影片，或從簡單提示、大綱建立新簡報。只需按一下按鈕，即可濃縮冗長的簡報，使用自然語言指令調整版面，重新設定文字格式，並讓動畫時間調整為恰到好處。

Outlook中的Copilot可以總結與多人的冗長、複雜電子郵件往來，不僅能了解每個人所說的內容，還可以掌握每個人的不同觀點及尚未答覆的問題。

此外，微軟宣布一項全新功能體驗Business Chat，可應用於大型語言模型、Microsoft 365應用程式，以及用戶的日曆、電子郵件、聊天、文件、會議和聯絡人。例如用戶可詢問「告訴我的團隊我們更新了產品策略」，Business Chat將根據上午的會議、電子郵件和聊天紀錄生成一份進度更新。

微軟指出，基於AI原則、AI標準及數十年的研究，在遵循現有對企業資料安全和隱私的承諾下，打造出Microsoft 365 Copilot，將大規模提供企業級AI服務。（編輯：翟思嘉）1120317