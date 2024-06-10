諾基亞CEO運用沉浸式新技術通話 創全球先例

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（中央社斯德哥爾摩10日綜合外電報導）芬蘭電信設備集團諾基亞今天宣布，執行長隆德馬克首度利用「沉浸式語音及音訊服務」（IVAS）新技術進行3D音訊通話，此技術能提高通話品質，並提供彷彿身歷其境的互動。

路透社報導，隆德馬克（Pekka Lundmark）表示，「我們展示了語音通話的未來」。他還說，1991年第一次2G通話時他也在現場見證。

諾基亞（Nokia）利用1支普通的智慧型手機，透過公用5G網路撥打這通視訊電話。

諾基亞科技（Nokia Technologies）音訊研究部門主管霍帕涅米（Jyri Huopaniemi）表示，除了人與人的沉浸式通話，這項技術還可用於電話會議，並根據通話者的位置來區分他們的聲音。

目前智慧型手機通話都是採單聲道技術，音訊經壓縮後聽起來較扁平，也缺乏細節，但透過新的3D音訊技術，通話者可聽到所有細節，彷彿他們和對方身處同一個空間。

諾基亞科技（Nokia Technologies）總裁盧坎德（Jenni Lukander）表示，「這是自當今智慧型手機和個人電腦使用單聲道電話音訊以來，即時語音通話體驗的最大躍進。」

她說，「這項技術正在標準化…因此網路供應商、晶片組製造商、手機製造商可以開始在其產品中使用這種技術。」

該技術是即將推出的5G-Advanced標準的一環。諾基亞的目標是取得該技術相關許可，但這種技術可能需要數年時間才能廣泛應用。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1130610