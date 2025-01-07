三星旗艦S25系列23日亮相 預告行動AI更自然直覺

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（中央社記者江明晏台北7日電）在美國消費性電子展（CES）揭幕之際，三星今天正式發出邀請函，預告於23日凌晨2時舉辦發表會，旗艦機Galaxy S25系列新機將亮相，將進化行動AI，有「更自然、直覺的人工智慧」，市場同步關注，傳聞中的超薄手機S25 Slim、頭戴裝置是否亮相。

三星今天上午發出媒體邀請函，預告將在台灣時間23日凌晨2時，於美國聖荷西（San Jose）舉辦GalaxyUnpacked發表會，不讓此時開幕的CES展專美於前，三星預告將有「更自然、直覺的人工智慧」。

綜合市場傳聞指出，三星將端出新一代旗艦機Galaxy S25系列，延續S25、S25 Plus、S25 Ultra的命名方式，將全數搭載高通最新Snapdragon 8 Elite處理器，這將是三星第3年針對Galaxy Al進化更新。

三星日前已宣布正式啟動One UI 7測試版計畫，新版軟體將AI助理和多模組化功能整合至介面中，打造人工智慧平台，預示未來三星將繼續擴大AI生態圈，正式版將在2025年第1季起，在新款Galaxy S系列裝置上線。

此外，還有消息指出，除了S25、S25 Plus、S25 Ultra之外，三星還計劃打造一款新的超薄機型S25 Slim，可觀察是否在本次發表會上同步亮相。

由於市場傳出，蘋果正在積極開發2025年發布的iPhone 17系列，並將推出一款超薄機型iPhone 17 Slim，三星是否能搶得市場先機將超薄手機問世，是關注焦點。

除了手機外，三星亦傳出可能會在今年1月25日的發表會上推出與Google合作的Android XR頭戴式裝置，將是三星睽違多年重返虛擬實境市場；消息指出，三星將瞄準蘋果Vision Pro的弱項，在舒適度、電池壽命和價格方面取得消費者青睞，傳聞定價瞄準1000美元左右。（編輯：楊凱翔）1140107