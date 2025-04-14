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凱蒂佩芮、貝佐斯未婚妻組全女性太空旅行團 將乘藍源火箭升空

2025/4/14 15:43（4/14 16:28 更新）
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美國流行樂天后凱蒂佩芮（右2）、億萬富豪貝佐斯的未婚妻桑琪士（左3）14日將與其他4名女性搭乘「藍源」火箭升空。（圖取自x.com/blueorigin）
美國流行樂天后凱蒂佩芮（右2）、億萬富豪貝佐斯的未婚妻桑琪士（左3）14日將與其他4名女性搭乘「藍源」火箭升空。（圖取自x.com/blueorigin）
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）今天將搭乘億萬富豪貝佐斯旗下航太公司「藍源」火箭，與另外5名女性一起飛向太空邊緣，並成為首位進入太空的流行歌手。

法新社報導，凱蒂佩芮將搭乘電子商務公司亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下航太公司「藍源」（Blue Origin）的次軌道太空船新謝波德號（New Shepard）火箭，前往距離地球表面超過100公里的卡門線（Karman Line）。

凱蒂佩芮膾炙人口的歌曲包括「煙火」（Firework）和「加州女孩」（California Gurls）等。

火箭預計將於上午8時30分（台灣時間14日晚間9時30分）左右從德州西部發射升空，這支全由女性組成的6人團隊成員還包括貝佐斯的未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）。

她們乘坐的全自動駕駛太空船將垂直升空，座艙會在飛行途中與火箭主體分離，接著透過降落傘和緩衝降落系統返回地表。

這是自蘇聯女太空人泰利希科瓦（Valentina Tereshkova）1963年獨自執行太空任務以來，首次全由女性組成的太空團隊。

這也是藍源第11度執行次軌道載人飛行任務；這家公司多年來一直提供太空旅遊體驗。

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藍源公司並未透露搭乘新謝波德號來一趟太空之旅需要花費多少錢。

這趟太空旅程時間約為10分鐘，太空船將把乘客載往國際普遍定義為大氣層和太空交界的卡門線。她們可以解開座椅上的安全帶，體驗數分鐘的微重力環境。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1140414

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