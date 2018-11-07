外埔園區好農市集生意差 林佳龍允諾改善

台中市長林佳龍（前左2）7日下午陪同前行政院長游錫堃（前左）參訪台中花博外埔園區，特地前往好農市集關心攤商情形，也指示農業局改善動線並加強行銷。中央社記者趙麗妍攝 107年11月7日

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中花博開幕，吸引數十萬人潮湧入參觀，但外埔園區的好農市集，買氣卻不如預期，台中市長林佳龍今天允諾將指示農業局改善人潮動線，並加強協助農友行銷。

台中花博今天開幕第5天，豐原、后里、外埔三大園區，天天湧入參觀人潮，但外埔園區販售各式農特產品的好農市集，參觀民眾卻寥寥無幾。

市長林佳龍下午陪同前行政院長游錫堃參訪外埔園區時，特地來到好農市集關心攤販，除親自推薦農特產品外，也指示農業局改善動線並加強行銷。

從大雅來擺攤賣麵條的張姓攤商表示，花博遊園人潮多，但來到好農市集的人潮卻不多，下午還有西曬問題，加上人潮都不過來，生意好差。

陳姓茶農指出，好農市集招募時，他已預付兩個月清潔費，開幕第1天槓龜，今天僅賣出5瓶冷泡茶。

有攤商認為，許多遊客搭乘遊覽車、接駁車，人潮一波一波，不夠集中，才無法凝聚買氣。

農業局長王俊雄表示，外埔園區相較豐原、后里園區比較遠，園區比較大，買氣確實不很好，但豐原、后里地區生意還不錯，將調整外埔園區參觀動線，將人流引導到好農市集，加強協助農友行銷。（編輯：翁翠萍）1071107