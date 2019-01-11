屏東縣府食譜農民曆太搶手 今年再推時令醬料版

屏東縣政府11日發表2019年的食譜農民曆，研考處長鄞鳳蘭（中）表示，今年食譜是養生醬料。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月11日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）屏東縣長潘孟安上任後推食譜農民曆，邀請廚藝專家用時令農產開發料理食譜，每年都很搶手，縣府今天發表今年農民曆主題「就醬過好年」，設計一系列簡單又美味的醬料食譜。

屏東縣府研考處長鄞鳳蘭表示，今年農民曆食譜「就醬過好年」邀請主廚依據四季節氣的特性，設計一系列簡單又美味的醬料食譜，如生薑醬、洋蔥醬、韭菜醬、檸檬油醋醃醬等等，每月一醬，並搭配營養師與醫師的健康小叮嚀，介紹當令食材的營養價值。

農民曆共印2萬本，即日起在屏東縣政府南北棟服務台、縣內各戶政事務所、稅務局、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心（屏東店）服務台、縣內部分郵局及台北、台中、高雄等台鐵車站服務台提供免費索取。

另外，鄞鳳蘭表示，春節長達9天的連續假期，除屏東熱帶農業博覽會外，為迎接「2019台灣燈會」在屏東舉行，屏東市燈區在1月底將配合屏東綵燈節提前開跑，屏東縣政府設置「春節服務不打烊專區」提供各種服務，歡迎民眾多加利用，或撥打縣府便民服務專線1999。（編輯：陳政偉）1080111