打卡熱點天使之翼 落腳花蓮祈福

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）為協助花蓮從0206強震中勇敢走出來，美國藝術家科萊特‧米勒（Colette Miller）將第60站「天使之翼，全球計畫」落腳花蓮台創新天堂樂園，創作出最大幅「天使之翼」。

台開集團今天下午在新天堂樂園召開記者會，來自美國的藝術家科萊特‧米勒表示，2012年在洛杉磯畫出第一幅「天使之翼」（Angel Wings）後，主要傳達全人類都是地球天使的善良信念，原本是私下進行，後來因為網路流傳，如今她足跡遍及五大洲、50多個國家城市，花蓮是全球第60站。

米勒說，花蓮的這一幅創作是她所有作品中尺寸最大的，原本還在考慮背景用什麼顏色，後來體驗到花蓮乾淨的空氣、無汙染的環境，決定用綠色調，代表花蓮的純淨美好。

台開集團董事長邱復生指出，米勒第一次到花蓮，並特別設計「I love HL（花蓮）」的翅膀圖樣。邀約過程中，米勒得知花蓮在去年發生強震，立即答應將第60站「天使之翼，全球計畫」選擇於花蓮創作，也是她在全台首個公共空間的公益藝術創作，以此為去年花蓮震後重建祈福。

台開集團表示，歌手林俊傑曾在粉絲頁貼出他在洛杉磯天使之翼前的照片引發風潮，如今花蓮也有5公尺乘5公尺的巨幅天使之翼。民眾可以與這幅畫作合照，並在「I love HL（花蓮）」授權卡上簽下自己的名字，加入志工天使行列，然後將照片打卡上傳，將愛與自由的力量散布出去。（編輯：戴光育）1080113

美國藝術家科萊特．米勒（Colette Miller）啟動「天使之翼全球計畫」，所到之處皆成人氣打卡景點，全球第60站選擇落腳花蓮台創新天堂樂園，特別設計「I love HL（花蓮）」的翅膀圖樣，13日正式揭幕。中央社記者李先鳳攝 108年1月13日