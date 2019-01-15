睽違17年 澎湖與大陸宗教直航今夏可望重啟

（中央社澎湖縣15日電）睽違17年後，澎湖與中國大陸宗教直航，今年夏天可望重新展開，同時也為推動彼此觀光跨出第一步。

澎湖縣長賴峰偉在競選期間，提出推動兩岸觀光直航，並於當選後前往北京拜會國台辦主任劉結一，縣府旅遊處長陳美齡與澎湖天后宮主委蔡光明等人本月初赴廈門洽談，獲得突破性進展，其中宗教直航將率先開路，期盼能增進兩岸交流，帶動觀光人潮。

賴峰偉並指出，澎湖先民大都來自泉州及漳州，澎湖與泉州之間原本就有海上貿易航路，兩岸在血緣、文化、信仰、民俗相似，雙方應多加交流，今年重啟交流，縣府相關單位將全力協助通航、通關、對接等事務，讓直航會香活動順遂。

澎湖天后宮主委蔡光明表示，兩岸宗教直航會香活動，定位在民間交流，兩岸分別由澎湖由天后宮和大陸泉州天后宮主導，初步定在6月下旬至7月中旬辦理。澎湖將租用民間客輪載送神尊、信眾、工作人員前往泉州會香，大陸泉州天后宮、石獅壽昌宮、霞州天后宮等信眾，將隨原船回訪澎湖。

兩岸宗教直航，最早是在民國91年7月23日，由澎湖天后宮租用民間的超級星客輪首航大陸泉州天后宮，進行3天2夜的會香交流，當時正是賴峰偉擔任縣長率領澎湖20餘座廟宇神尊與信眾200多人前往，之後澎湖與大陸宗教直航中斷迄今有17年之久，不過在105年10月26日福建東山關聖帝君曾抵澎會香交流。（編輯：陳俊碩）1080115