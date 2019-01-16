中火4號機組除役 盧秀燕盼中央速研商

台中市長盧秀燕（圖）16日出席群創教育基金會活動後受訪表示，市府已要求中央將台中火力發電廠最老舊且無空污防治設備的4號機組優先除役，盼中央與市府研商。中央社記者郝雪卿攝 108年1月16日

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市空氣品質前幾日持續不良，台中市長盧秀燕今天表示，市府已要求中央將台中火力發電廠最老舊且無空污防治設備的4號機組優先除役，盼中央相關單位加速與市府研商。

前幾日空氣品質持續不良，盧秀燕上午出席群創教育基金會活動後受訪表示，台中火力發電廠絕對是中部最大的空氣污染源，當然是台中改善空污的重中之重。

盧秀燕指出，市府強力要求中火持續於空氣品質不良時降載減排，目前維持約有3部機組未發電狀態，也讓台中的空污相較以前有所改善，但仍要持續努力。

盧秀燕表示，台電大林、林口等發電廠機組陸續興建完成，上線後的發電量將足夠填補中火約5部機組發電量。為平衡全國電力供需，市府要求將中火最老舊、且尚未加裝空污防治設備的4號機組優先除役，而現正處於內閣交接時期，她將要求環保署等中央相關單位加速與市府研商，共同為空污防治努力。

盧秀燕也感謝群創基金會等民間企業共同響應自主減排行動，她說，期待未來更多民間企業與市府合作，讓台中空污持續改善，市府不會閃避，會正面積極迎戰，嚴格管制市內各污染源，捍衛市民生活權益，跟台中市民並肩作戰。（編輯：方沛清）1080116