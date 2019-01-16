彰縣國中小校長異動爭議 遴選會下午開會處理

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化縣國中小校長異動爭議，彰縣府教育處今天指出，教育部公文雖說明人事凍結不包括校長，但前縣府團隊遴選時間仍比法定時間提前，教育處下午會召開遴選委員會，決定如何處理。

去年11月，彰化縣國中小校長遴選委員會召開會議，會後公布校長異動名單，17名異動的校長原本預定今年2月一日到新學校報到；不過今年一月遴選委員會再度開會，認為依據彰縣府國民中小學校長遴選作業要點規定，受理時間需在每年12月或1月，但去年受理時間卻在11月，且縣長卸任交接時的人事凍結是否包括校長，經請示教育部也未獲明確答覆，為避免爭議，決定暫不異動。

彰化縣政府教育處今天上午接到教育部發出的電子公文；教育處長陳逸玲指出，教育部的公文說明，人事凍結不含國中小校長，縣府會依法行政，尊重教育部的解釋，教育處下午會召開遴選委員會，決定異動名單要如何處理。

陳逸玲表示，人事凍結的問題雖然經教育部發文後解套，但前縣府團隊召開遴選委員會提前到11月，也未依遴選辦法規定的時間辦理，仍然有瑕疵，未來彰化縣的校長遴選作業會和全國一致，改成一年舉辦一次，每年固定在7月進行遴選作業。

至於一名也在異動名單內的校長指出，由於今天下午會再召開遴選會，在遴選會開會前，不便表示意見。（編輯：吳佳穎）1080116