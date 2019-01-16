高市發放餐食券 弱勢兒少寒假不挨餓

（中央社記者陳朝福高雄16日電）寒假即將到來，高雄市政府社會局今天發放弱勢家庭兒少寒假餐食券，讓弱勢兒少可就近至住家附近連鎖超商、連鎖便當店的兌換據點，換取多元的營養餐食，在寒假不挨餓。

高雄市社會局指出，弱勢家庭兒少寒假餐食券今天發放，持餐食券者可在高雄市956個連鎖超商及連鎖便當店等兌換據點，兌換價值新台幣77元至80元的等值餐食，預計有1000位國中、小學童受惠。

社會局表示，一名弱勢家庭的國小女生對於可以拿兌換券兌換食物感到非常新奇，也感到開心，讓她不必再在沒有學校營養午餐的長假期間挨餓。

社會局指出，這名國小生與媽媽、外祖母住在租來的小屋，母親因接受治療，家中主要經濟來源為外祖母往返外地打零工所得，收入有限，由社工協助申請取得兒少餐食兌換券。

高雄市社會局代理局長謝琍琍表示，兒少餐食券迄今已服務超過3萬名弱勢孩童，為了讓孩子更方便兌換，積極向合作廠商爭取拓點，目前兌換據點數已從去年的856個提高到956個，社會局也已連續11年提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食兌換券。

社會局指出，餐食券是與高雄市7-11超商、OK超商、全家超商、正忠排骨等店家合作，推動這項弱勢兒少寒暑假餐食計畫，兌換品項應以便當主食到飯糰、麵包、牛奶等多樣化餐食為主，不能兌換菸酒類商品、碳酸類飲料、零食及冰品等。（編輯：戴光育）1080116