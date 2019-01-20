蘇貞昌站台 何志偉盼中央聽見基層心聲

前後任行政院長賴清德、蘇貞昌及前台北市副市長陳景峻都將站台力挺民進黨台北市立委補選人何志偉（右3）。何志偉20日到社子市場掃街拜票時表示，這具象徵意義，盼中央能聽見基層期待社子捷運線的心聲。中央社記者黃麗芸攝 108年1月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）前後任行政院長賴清德、蘇貞昌及前台北市副市長陳景峻都將站台力挺台北市立委補選民進黨候選人何志偉。他今天說，這具象徵意義，盼中央能聽見基層期待社子捷運線的心聲。

何志偉今天上午到社子市場掃街拜票，包括同黨籍立委趙天麟、嘉義縣議員黃嫈珺和台北市議員陳慈慧都陪同掃街。

媒體會前聯訪詢問今晚將在社子國小舉辦「百工百業挺志偉&社子大團結之夜」活動，包括賴清德、蘇貞昌和陳景峻都出席力挺，是否有穩定綠營基層、裂解白色力量之意。

何志偉表示，前、後任行政院長今晚都會到現場，這對地方有象徵意義，因為地方已經期盼社子捷運線長達30年之久，這中間的關鍵就在社子島，除了站台拜票之外，也期待能讓基層的聲音讓蘇貞昌聽到、知道和未來可以做到。

他提到，今晚所有站台出席貴賓，都是由民進黨中央黨部安排，自己就是負責勤走和聆聽基層聲音，並認為台灣有各式各樣的力量，也都應該要給予珍惜。

媒體追問九合一選舉力挺台北市長柯文哲的陳景峻也將站台，是否意味給柯家軍顏色看和緩和黨內不滿氛圍。何志偉連說兩次「不可能」，大家都是為這塊土地好，各式力量集結起來就是台灣力量，現在是團結和謙卑時刻，要一起和台灣土地加油。

對於總統蔡英文是否也會現身力挺，何志偉說，蔡總統經常關心他和給予溫暖，但總統工作繁忙，這部分就交由中央黨部和總統府安排。（編輯：李亨山）1080120