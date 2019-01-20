何志偉找大咖站台 柯文哲：選舉應靠自身非他人

（中央社記者梁珮綺台北20日電）選前黃金週，民進黨台北市立委補選候選人何志偉找來大咖站台，甚至還找來前副市長陳景峻；台北市長柯文哲今天說，選舉應講自己的理念，尋求選民支持，靠候選人條件而非他人。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選將於27日舉行，今天是選前最後一個週日，何志偉找來行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德以及民進黨主席卓榮泰站台，陳景峻也將出席，堪稱大咖雲集。

柯文哲下午陪同無黨籍候選人陳思宇掃街，從大同區公所門口出發，沿著延平北路到哈密街、大龍街、庫倫街掃街，途中到天師宮拜拜，並在老師里辦公室稍作休息，沿途行經店家便進入尋求支持。

柯文哲掃街前被要求喊出「思宇加油」，必須超過125分貝才可開始，柯文哲喊到第3次時，才達到127分貝。

2人掃街前接受媒體訪問，對於何志偉邀請多名大咖出席大型音樂造勢活動，柯文哲認為，找大咖其實也不太對，「自然一點好不好，應該是靠候選人自己條件，你的存在是因為你的存在，不是別人的存在」。

有媒體詢問，何志偉邀請曾與其交情不錯的人相挺，並追問為何不找陳景峻，柯文哲說，這次選舉沒有刻意找誰站台，因為選舉就是講述自己的理念，進而尋求選民支持；陳思宇補充，她一定會找陳景峻，而且陳景竣先前在市府時很照顧她，但體諒其有黨籍及黨紀壓力，給予尊重。

距離選舉剩下7天，如何看待陳思宇選情，柯文哲說，盡力就好。

另外有媒體詢問白綠合作空間，柯文哲說，有很多項目能合作，「台北市政府跟中央不可能每件事都對著幹」，表示若把人民福祉放在第一順位考量，很多事情該合作就合作。（編輯：李錫璋）1080120