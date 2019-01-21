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高雄空污警戒 興達電廠降載減發電2千萬度

最新更新：2019/01/21 11:16
高雄市因應境外霾害影響，21日凌晨起加強洗街頻率，並要求污染大戶降載減排。（環保局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年1月21日
高雄市因應境外霾害影響，21日凌晨起加強洗街頻率，並要求污染大戶降載減排。（環保局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年1月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）受境外霾害影響，高雄市今天的空氣品質不佳，上午8時以前7個測站顯示AQI值紅色警戒。市府環保局前一天啟動因應機制，通知污染大戶降載，興達電廠已減量發電近2千萬度。

今天上午高雄市下著毛毛細雨、天空灰濛濛，能見度不佳，根據環署空氣品質測站顯示，有包括林園、鳳山等7個測站空氣品質指標（AQI）值呈現對所有族群不健康的紅色警戒，不過9時以後狀況改善，多個紅色警戒區已變成對敏感族群不健康橘色提醒。

環保局空污與噪音防制科長黃家俊今天受訪表示，環保局在20日晚上接獲預報隨即於夜間啟動第一階段應變，請20家污染大廠、汽電共生廠、電弧爐業者提前應變，市府並於夜間啟動洗街，興達電廠配合於夜間開始降載發電。

他表示，今天再啟動第2階段應變機制，增加營建工地、堆置場灑水等。

環保局說到今天上午9時已有11家污染大廠降載及減排及8家業者提升防制設備效能等，黃家俊告訴中央社記者興達電廠從今天凌晨到上午7時已完成降載1913.7萬度，並持續啟動降載。

他指出，環保局採行應變措施後，污染物減量包括PM10減量1.35公噸，PM2.5減量0.62公噸等。（編輯：吳佳穎）1080121

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