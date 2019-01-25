中市后里花卉外銷香港 拓展國際通路

（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市后里區3萬支花卉今天裝櫃外銷至香港，台中市農業局長蔡精強表示，花卉外銷，除可穩定國內花卉價格，也為花農拓展更寬廣的海外通路，貨出去、錢進來，農民發大財。

今年氣候溫暖，百合提早於春節前盛產，為穩定價格並緩和國內市場供需壓力，台中市農業局推出「台中市拓展百合國外市場輸銷計畫」。

后里花卉產區今天上午出口1只40呎貨櫃花卉到香港，包括百合、劍蘭、文心蘭、金絲桃和繡線等，超過3萬支優質花卉，蔡精強今早前往台中后里花卉外銷裝櫃現場，關心花卉出貨情形。

蔡精強表示，市府輔導后里農會將1只40呎貨櫃花卉銷往香港，包括百合花、劍蘭、文心蘭、菊花及火龍珠等5種超過3萬支花卉，創造約新台幣200萬元經濟效益，除穩定國內花卉價格，更為花農增加收益。

蔡精強指出，台中市長盧秀燕將出訪香港，見證台中農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，而茂谷柑日前已外銷香港2200箱，花卉今天也裝櫃送往香港，讓香港過年時可以用到台灣花卉布置。（編輯：陳俊碩）1080125