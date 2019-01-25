花嘴鴨變流氓鴨 台東青農利用老鷹風箏驅趕

台東一期稻作最近陸續整田插秧，人鳥大戰也跟著登場，為防止花嘴鴨在稻田裡搗蛋，農民總是想盡辦法驅趕，有青農透過在田間懸掛老鷹風箏或放置猛禽偶像（圖）等驅趕，效果顯著。（資料照片）中央社記者盧太城台東攝 108年1月25日

（中央社記者盧太城台東縣25日電）來自西伯利亞的候鳥花嘴鴨，在台東已成留鳥，成為大量族群，由為破壞稻田，被農民稱為流氓鴨，從事友善耕作的青農魏瑞廷利用天敵概念，以猛禽風箏驅趕，效果顯著。

台東一期稻陸續插秧，人鳥大戰登場，為防止花嘴鴨在稻田搗蛋，農民總是想盡辦法驅趕，從過去的稻草人、插旗幟、霓虹閃燈、釋放炮竹、甚至毒鴨、掛鴨屍等激烈手段全使出，但效果有限。

最近池上青農魏瑞廷與生態維護工作者林耿弘在稻田懸掛老鷹風箏，這幾週已不見花嘴鴨蹤跡，遏止花嘴鴨搗亂的效果顯著。

林耿弘說，台東縱谷有許多大小溪流，成為西伯利亞、中國東北、韓國雁鴨避冬的天堂。過去來避冬的有小水鴨、尖尾鴨、琵琶鴨、花嘴鴨，夏天就陸續離開。但近1、20年環境改變，花嘴鴨變成留鳥，其他鳥類減少。

林耿弘說，花嘴鴨不僅有穩定的群族，且變成台東縱谷最大的野鴨族群，平常喜歡成群飛到稻田玩耍，啄損秧苗，對於從事友善耕作的農民要如何兼顧保護動物和農作相當頭痛。

魏瑞廷表示，他和林耿弘研究國內外文獻，感覺可以嘗試「天敵概念」，利用老鷹風箏，猛禽偶像（隼、貓頭鷹）等，驅趕花嘴鴨，這幾天已不見花嘴鴨降落稻田，就連常出現稻田的白鷺鷥也躲起來。

魏瑞廷表示，花嘴鴨被農民稱為「流氓鴨」，其搗蛋所造成的農損，有時嚴重會達1至2分地，近2成秧苗被搗毀，再經雇工補植需花費數萬元，若用老鷹風箏驅趕花嘴鴨，每公頃需購置2至4隻老鷹風箏花費約1000元，成本降低，且省工又省錢。

魏瑞廷表示，有了老鷹風箏，花嘴鴨就不再出現，因此採用老鷹風箏驅趕花嘴鴨，真的很划得來，而且全年無休。如果2期稻再測試成功，將持續推廣懸掛老鷹風箏，避免毒鳥事件再發生，同時藉由老鷹風箏翱翔，成為池上另類新景點。（編輯：陳俊碩）1080125