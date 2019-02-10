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新北機車逾218萬輛 全國最多

最新更新：2019/02/10 15:29
根據統計，新北市機車數超過218萬輛，數目為全國之冠。（中央社檔案照片）
根據統計，新北市機車數超過218萬輛，數目為全國之冠。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北10日電）根據統計，新北市機車數超過218萬輛，數目為全國之冠，新北市近年大力提升大眾運輸使用，機車使用比例降近7%，但仍是市民外出使用比例最高的運輸工具。

台灣機車密度高居亞洲之冠，「台北橋機車瀑布」去（107）年還成為「國家地理雜誌」所舉辦「國家地理年度旅行攝影師大賽」的十大編輯精選作品之一。

根據統計資料，截至去年12月，全國機車登記數量為1383萬輛。其中，新北市218萬輛最多、高雄市200萬輛居次，台中市170萬輛、台北市94萬輛。新北市的機車數量超過台北市兩倍有餘。

新北市218萬輛機車，平均每戶持有1.43輛，雖然機車的使用比例，自民國99年44.1%已降至目前的37.3%，但機車仍是新北市民外出使用比例最高的運輸工具。

依交通部去年的調查分析，機車用途在「通勤（學）」的占比最高，占57%，主要原因是機動性較高、縮短通勤時間及搭乘大眾運輸工具不方便。

根據調查，超過7成的機車族表示，無論政府採取任何機車管理措施，都不會改搭公共運輸工具。

新北市交通局官員表示，新北市幅員遼闊，雖然捷運路線增加、市府也在公車等大眾運輸增加民眾便利性，但民眾自住家到捷運站、公車站牌仍有一段路程，機車短時間仍難以取代。

官員表示，交通局從實用的角度思考，一反過去以汽車為主的路權思維，希望增加機車騎士道路使用的便利性及安全性，而推出「道路好行」計畫，未來將持續推動各項措施，維護機車族的安全。（編輯：李亨山／黃于）1080210

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